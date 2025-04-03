https://ria.ru/20250403/moskva-2009002214.html
Торговый центр "Арфа" на Мичуринском проспекте полностью построили
Торговый центр "Арфа" на Мичуринском проспекте полностью построили - РИА Новости, 03.04.2025
Торговый центр "Арфа" на Мичуринском проспекте полностью построили
Инвестор достроил торгово-развлекательный центр "Арфа" в районе Раменки в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:50:00+03:00
2025-04-03T10:50:00+03:00
2025-04-03T11:29:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Инвестор достроил торгово-развлекательный центр "Арфа" в районе Раменки в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Здание ТРЦ площадью около 14 тысяч "квадратов" расположено на Мичуринском проспекте, недалеко от станций метро "Раменки" и "Ломоносовский проспект"."В торгово-развлекательном комплексе три наземных и подземный этаж, где запроектированы автопарковка на 96 машино-мест, мойка и сервисный центр для обслуживания автомобилей. На первом уровне предусмотрены помещения под ресторан, аптеку, химчистку и магазины ретейла", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Министр добавил, что на втором и третьем этажах ТРЦ появятся фудкорт, офис и фитнес-клуб на 3 тысячи "квадратов". На этой площади разместят бассейны для взрослых и детей, тренажерный зал и зону для групповых тренировок.Само здание торгового центра облицовано фасадными кассетами и вставками из стемалита, а сверху имеет форму равнобедренного треугольника.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004204034.html
https://realty.ria.ru/20250217/rayony-1999443112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Торговый центр "Арфа" на Мичуринском проспекте полностью построили
В Раменках появится торговый центр с фитнес-клубом