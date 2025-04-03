https://ria.ru/20250403/moskva-2009002214.html

Торговый центр "Арфа" на Мичуринском проспекте полностью построили

Торговый центр "Арфа" на Мичуринском проспекте полностью построили - РИА Новости, 03.04.2025

Торговый центр "Арфа" на Мичуринском проспекте полностью построили

Инвестор достроил торгово-развлекательный центр "Арфа" в районе Раменки в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:50:00+03:00

2025-04-03T10:50:00+03:00

2025-04-03T11:29:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Инвестор достроил торгово-развлекательный центр "Арфа" в районе Раменки в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Здание ТРЦ площадью около 14 тысяч "квадратов" расположено на Мичуринском проспекте, недалеко от станций метро "Раменки" и "Ломоносовский проспект"."В торгово-развлекательном комплексе три наземных и подземный этаж, где запроектированы автопарковка на 96 машино-мест, мойка и сервисный центр для обслуживания автомобилей. На первом уровне предусмотрены помещения под ресторан, аптеку, химчистку и магазины ретейла", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Министр добавил, что на втором и третьем этажах ТРЦ появятся фудкорт, офис и фитнес-клуб на 3 тысячи "квадратов". На этой площади разместят бассейны для взрослых и детей, тренажерный зал и зону для групповых тренировок.Само здание торгового центра облицовано фасадными кассетами и вставками из стемалита, а сверху имеет форму равнобедренного треугольника.

https://ria.ru/20250311/moskva-2004204034.html

https://realty.ria.ru/20250217/rayony-1999443112.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы