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Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии
Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии - РИА Новости, 03.04.2025
Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии
Передав свой аккаунт в WhatsApp (принадлежит компании Meta*) мошенникам, человек становится соучастником преступления, говорится в сообщении управления по... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:13:00+03:00
2025-04-03T12:13:00+03:00
2025-04-03T17:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Передав свой аккаунт в WhatsApp (принадлежит компании Meta*) мошенникам, человек становится соучастником преступления, говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Передав аккаунт третьим лицам, вы отдаете его в использование кол-центрам для совершения мошеннических действий! Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК России "Мошенничество", — указало ведомство. За это грозит наказание до девяти лет.В ведомстве предупреждают родителей, что мошенники выбирают своей целью в том числе и маленьких детей. Так, самому молодому участнику такой схемы было десять лет: мальчик сдал в аренду свой аккаунт преступникам за полторы тысячи рублей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html
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россия, whatsapp inc., общество
Россия, WhatsApp Inc., Общество
Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии
МВД: за передачу аккаунта в WhatsApp мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы