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Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии - РИА Новости, 03.04.2025
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12:13 03.04.2025 (обновлено: 17:10 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009075539.html
Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии
Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии - РИА Новости, 03.04.2025
Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии
Передав свой аккаунт в WhatsApp (принадлежит компании Meta*) мошенникам, человек становится соучастником преступления, говорится в сообщении управления по... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:13:00+03:00
2025-04-03T17:10:00+03:00
россия
whatsapp inc.
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Передав свой аккаунт в WhatsApp (принадлежит компании Meta*) мошенникам, человек становится соучастником преступления, говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Передав аккаунт третьим лицам, вы отдаете его в использование кол-центрам для совершения мошеннических действий! Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК России "Мошенничество", — указало ведомство. За это грозит наказание до девяти лет.В ведомстве предупреждают родителей, что мошенники выбирают своей целью в том числе и маленьких детей. Так, самому молодому участнику такой схемы было десять лет: мальчик сдал в аренду свой аккаунт преступникам за полторы тысячи рублей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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россия, whatsapp inc., общество
Россия, WhatsApp Inc., Общество
Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии

МВД: за передачу аккаунта в WhatsApp мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Передав свой аккаунт в WhatsApp (принадлежит компании Meta*) мошенникам, человек становится соучастником преступления, говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Передав аккаунт третьим лицам, вы отдаете его в использование кол-центрам для совершения мошеннических действий! Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК России "Мошенничество", — указало ведомство.
За это грозит наказание до девяти лет.
В ведомстве предупреждают родителей, что мошенники выбирают своей целью в том числе и маленьких детей. Так, самому молодому участнику такой схемы было десять лет: мальчик сдал в аренду свой аккаунт преступникам за полторы тысячи рублей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp
6 марта, 06:47
 
РоссияWhatsApp Inc.Общество
 
 
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