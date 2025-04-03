https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009026642.html

Эксперт рассказал, как мошенники используют поддельные публикации в СМИ

Эксперт рассказал, как мошенники используют поддельные публикации в СМИ - РИА Новости, 03.04.2025

Эксперт рассказал, как мошенники используют поддельные публикации в СМИ

Мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в известных СМИ, переход по которым ведет на сайты фейковых инвестпроектов, а целью злоумышленников... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:32:00+03:00

2025-04-03T07:32:00+03:00

2025-04-03T07:32:00+03:00

евгений егоров

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_17c826b809b35834c32528d1b3721168.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в известных СМИ, переход по которым ведет на сайты фейковых инвестпроектов, а целью злоумышленников является убедить жертву внести деньги на депозит, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров. "Поддельные скриншоты или целые сайты, имитирующие публикации в популярных СМИ – частый прием злоумышленников. Ссылки из таких публикаций ведут на сайты фейковых инвестпроектов или на каналы в мессенджерах. Задача мошенников – убедить пользователей внести деньги на депозит, привлекая обещанием быстрого увеличения капитала", - сообщил он. Эксперт объяснил, что после первого перечисления денег жертву будут убеждать внести еще больше средств до тех пор, как пользователь не раскроет обман или у него не закончатся деньги. Однако на этом злоумышленники не останавливаются: под предлогом возврата вложенных средств они могут запрашивать фотографии документов, удостоверяющих личность человека, для продажи этих данных на теневых форумах и использования в других криминальных схемах. В конечном счете мошенники просто перестанут выходить на связь, добавил Егоров. По его словам, для распространения подобных публикаций используются сообщества в социальных сетях и группы Telegram-каналов, размещающих такую мошенническую рекламу наряду с обычными новостями.

https://ria.ru/20250402/pensioner-2008941103.html

https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений егоров, общество