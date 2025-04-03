https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009026642.html
Эксперт рассказал, как мошенники используют поддельные публикации в СМИ
Эксперт рассказал, как мошенники используют поддельные публикации в СМИ - РИА Новости, 03.04.2025
Эксперт рассказал, как мошенники используют поддельные публикации в СМИ
Мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в известных СМИ, переход по которым ведет на сайты фейковых инвестпроектов, а целью злоумышленников... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:32:00+03:00
2025-04-03T07:32:00+03:00
2025-04-03T07:32:00+03:00
евгений егоров
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в известных СМИ, переход по которым ведет на сайты фейковых инвестпроектов, а целью злоумышленников является убедить жертву внести деньги на депозит, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров. "Поддельные скриншоты или целые сайты, имитирующие публикации в популярных СМИ – частый прием злоумышленников. Ссылки из таких публикаций ведут на сайты фейковых инвестпроектов или на каналы в мессенджерах. Задача мошенников – убедить пользователей внести деньги на депозит, привлекая обещанием быстрого увеличения капитала", - сообщил он. Эксперт объяснил, что после первого перечисления денег жертву будут убеждать внести еще больше средств до тех пор, как пользователь не раскроет обман или у него не закончатся деньги. Однако на этом злоумышленники не останавливаются: под предлогом возврата вложенных средств они могут запрашивать фотографии документов, удостоверяющих личность человека, для продажи этих данных на теневых форумах и использования в других криминальных схемах. В конечном счете мошенники просто перестанут выходить на связь, добавил Егоров. По его словам, для распространения подобных публикаций используются сообщества в социальных сетях и группы Telegram-каналов, размещающих такую мошенническую рекламу наряду с обычными новостями.
https://ria.ru/20250402/pensioner-2008941103.html
https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений егоров, общество
Эксперт рассказал, как мошенники используют поддельные публикации в СМИ
Егоров: мошенники используют имитацию статей для рекламы фейковых инвестпроектов
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в известных СМИ, переход по которым ведет на сайты фейковых инвестпроектов, а целью злоумышленников является убедить жертву внести деньги на депозит, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.
"Поддельные скриншоты или целые сайты, имитирующие публикации в популярных СМИ – частый прием злоумышленников. Ссылки из таких публикаций ведут на сайты фейковых инвестпроектов или на каналы в мессенджерах. Задача мошенников – убедить пользователей внести деньги на депозит, привлекая обещанием быстрого увеличения капитала", - сообщил он.
Эксперт объяснил, что после первого перечисления денег жертву будут убеждать внести еще больше средств до тех пор, как пользователь не раскроет обман или у него не закончатся деньги.
Однако на этом злоумышленники не останавливаются: под предлогом возврата вложенных средств они могут запрашивать фотографии документов, удостоверяющих личность человека, для продажи этих данных на теневых форумах и использования в других криминальных схемах. В конечном счете мошенники просто перестанут выходить на связь, добавил Егоров
.
По его словам, для распространения подобных публикаций используются сообщества в социальных сетях и группы Telegram-каналов, размещающих такую мошенническую рекламу наряду с обычными новостями.