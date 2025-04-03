https://ria.ru/20250403/mo-2009093506.html

Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек

Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек - РИА Новости, 03.04.2025

Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек

ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:26:00+03:00

2025-04-03T13:26:00+03:00

2025-04-03T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства

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вооруженные силы украины, россия