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Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек
Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек - РИА Новости, 03.04.2025
Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:26:00+03:00
2025-04-03T13:26:00+03:00
2025-04-03T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек
МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Север составили до 75 боевиков и танк