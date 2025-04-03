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Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 03.04.2025 (обновлено: 13:39 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/mo-2009093506.html
Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек
Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек - РИА Новости, 03.04.2025
Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:26:00+03:00
2025-04-03T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили до 75 человек

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Север составили до 75 боевиков и танк

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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