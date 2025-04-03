https://ria.ru/20250403/mintrans-2009089286.html

Более 59 тыс обращений направили в Минтранс Подмосковья через регпортал

Более 59 тыс обращений направили в Минтранс Подмосковья через регпортал - РИА Новости, 03.04.2025

Более 59 тыс обращений направили в Минтранс Подмосковья через регпортал

В министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поступило более 59,5 тысячи обращений через регпортал за первый квартал 2025 года,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:06:00+03:00

2025-04-03T13:06:00+03:00

2025-04-03T13:06:00+03:00

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общественный транспорт

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поступило более 59,5 тысячи обращений через регпортал за первый квартал 2025 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. В ведомстве отметили, что наибольшее число обращений заявители направили по вопросам обслуживания единых транспортных карт "Стрелка" (39,4 тысячи обращений) и выдаче разрешений на деятельность такси (14,8 тысячи обращений). Еще одной из самых популярных услуг стала выдача техусловий на муниципальных дорогах – по ней было порядка 2 тысяч обращений за первые три месяца 2025 года. В министерстве также пояснили, что для граждан доступна 21 услуга ведомства. Заявитель может в любое время подать документы онлайн в несколько кликов, или посетить МФЦ. Помимо этого, для удобства пользователей на базе Минтранса каждую неделю, по средам, проходят вебинары, на которых заявители могут задать вопросы представителям ведомства о порядке предоставления услуг.

https://ria.ru/20250403/festival-2009079770.html

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московская область (подмосковье), общественный транспорт