https://ria.ru/20250403/minoborony-2009149678.html
Минобороны поддержит идею присваивать статус ветерана военкорам
Минобороны поддержит идею присваивать статус ветерана военкорам - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны поддержит идею присваивать статус ветерана военкорам
Минобороны РФ поддержит идею дать возможность присваивать статус ветерана боевых действий военкорам, но в рамках отдельного законопроекта, заявил заместитель... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:37:00+03:00
2025-04-03T16:37:00+03:00
2025-04-03T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минобороны РФ поддержит идею дать возможность присваивать статус ветерана боевых действий военкорам, но в рамках отдельного законопроекта, заявил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин на пленарном заседании в Госдуме. На пленарном заседании в Госдуме рассмотрели проект поправки в закон "О ветеранах", которая позволит присваивать военкорам статус ветерана боевых действий. "Я полагаю, что по данной теме нужно работать отдельным законопроектом. Вопрос правильно поставлен, мы поддержим, но надо работать (над - ред.) отдельным законопроектом", - сказал Горемыкин. В настоящее время федеральным законом "О средствах массовой информации" сотрудникам СМИ, работающим в горячих точках, установлена компенсация. Она выплачивается исключительно в случае причинения вреда здоровью или смерти за счет средств редакции.
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общество, россия, виктор горемыкин, госдума рф
Общество, Россия, Виктор Горемыкин, Госдума РФ
Минобороны поддержит идею присваивать статус ветерана военкорам
Горемыкин: МО поддержит идею о статусе ветерана боевых действий для военкоров