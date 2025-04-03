https://ria.ru/20250403/minoborony-2009149678.html

Минобороны поддержит идею присваивать статус ветерана военкорам

Минобороны поддержит идею присваивать статус ветерана военкорам - РИА Новости, 03.04.2025

Минобороны поддержит идею присваивать статус ветерана военкорам

Минобороны РФ поддержит идею дать возможность присваивать статус ветерана боевых действий военкорам, но в рамках отдельного законопроекта, заявил заместитель... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:37:00+03:00

2025-04-03T16:37:00+03:00

2025-04-03T16:37:00+03:00

общество

россия

виктор горемыкин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минобороны РФ поддержит идею дать возможность присваивать статус ветерана боевых действий военкорам, но в рамках отдельного законопроекта, заявил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин на пленарном заседании в Госдуме. На пленарном заседании в Госдуме рассмотрели проект поправки в закон "О ветеранах", которая позволит присваивать военкорам статус ветерана боевых действий. "Я полагаю, что по данной теме нужно работать отдельным законопроектом. Вопрос правильно поставлен, мы поддержим, но надо работать (над - ред.) отдельным законопроектом", - сказал Горемыкин. В настоящее время федеральным законом "О средствах массовой информации" сотрудникам СМИ, работающим в горячих точках, установлена компенсация. Она выплачивается исключительно в случае причинения вреда здоровью или смерти за счет средств редакции.

https://ria.ru/20250403/gosduma-2009114241.html

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общество, россия, виктор горемыкин, госдума рф