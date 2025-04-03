https://ria.ru/20250403/mid-2009111527.html

Встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля будут ежегодными

Встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля будут ежегодными - РИА Новости, 03.04.2025

Встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля будут ежегодными

Четырехсторонние встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля (АГС) будут проводиться ежегодно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:23:00+03:00

2025-04-03T14:23:00+03:00

2025-04-03T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четырехсторонние встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля (АГС) будут проводиться ежегодно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы приняли коммюнике по итогам нашей встречи, оно будет распространено. В нем зафиксирована наша договоренность сделать такие четырехсторонние встречи регулярными и встречаться ежегодно по очереди: в России или на территории Альянса государств Сахеля", - сказал Лавров по итогам встречи с главами МИД Буркина-Фасо, Мали, Нигера. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250220/dovgalenko-2000455202.html

https://ria.ru/20250403/lavrov-2009101330.html

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в мире, нигер, буркина-фасо, мали, сергей лавров, эковас