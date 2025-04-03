Встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля будут ежегодными
Лавров: главы МИД России и Альянса государств Сахеля будут встречаться ежегодно
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четырехсторонние встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля (АГС) будут проводиться ежегодно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы приняли коммюнике по итогам нашей встречи, оно будет распространено. В нем зафиксирована наша договоренность сделать такие четырехсторонние встречи регулярными и встречаться ежегодно по очереди: в России или на территории Альянса государств Сахеля", - сказал Лавров по итогам встречи с главами МИД Буркина-Фасо, Мали, Нигера.
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