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Встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля будут ежегодными - РИА Новости, 03.04.2025
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14:23 03.04.2025 (обновлено: 14:24 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/mid-2009111527.html
Встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля будут ежегодными
Встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля будут ежегодными - РИА Новости, 03.04.2025
Встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля будут ежегодными
Четырехсторонние встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля (АГС) будут проводиться ежегодно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:23:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четырехсторонние встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля (АГС) будут проводиться ежегодно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы приняли коммюнике по итогам нашей встречи, оно будет распространено. В нем зафиксирована наша договоренность сделать такие четырехсторонние встречи регулярными и встречаться ежегодно по очереди: в России или на территории Альянса государств Сахеля", - сказал Лавров по итогам встречи с главами МИД Буркина-Фасо, Мали, Нигера. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250220/dovgalenko-2000455202.html
https://ria.ru/20250403/lavrov-2009101330.html
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в мире, нигер, буркина-фасо, мали, сергей лавров, эковас
В мире, Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Сергей Лавров, ЭКОВАС
Встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля будут ежегодными

Лавров: главы МИД России и Альянса государств Сахеля будут встречаться ежегодно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четырехсторонние встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля (АГС) будут проводиться ежегодно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы приняли коммюнике по итогам нашей встречи, оно будет распространено. В нем зафиксирована наша договоренность сделать такие четырехсторонние встречи регулярными и встречаться ежегодно по очереди: в России или на территории Альянса государств Сахеля", - сказал Лавров по итогам встречи с главами МИД Буркина-Фасо, Мали, Нигера.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
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В миреНигерБуркина-ФасоМалиСергей ЛавровЭКОВАС
 
 
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