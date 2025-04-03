https://ria.ru/20250403/mid-2009076955.html

"Помирать, так с музыкой": МИД России высказался о помощи ЕС Киеву

"Помирать, так с музыкой": МИД России высказался о помощи ЕС Киеву - РИА Новости, 03.04.2025

"Помирать, так с музыкой": МИД России высказался о помощи ЕС Киеву

Деньги, которые выделяют Киеву страны Европы, "идут на музыку, под которую Европейский Союз дружно помирает", заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:19:00+03:00

2025-04-03T12:19:00+03:00

2025-04-03T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Деньги, которые выделяют Киеву страны Европы, "идут на музыку, под которую Европейский Союз дружно помирает", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Париж собирается поставить на Украину дополнительную партию французских истребителей Mirage и представить киевскому режиму очередной так называемый пакет военной помощи на 2 миллиарда евро. Туда войдут ракеты для истребителей Mirage, противотанковые управляемые ракеты, мистраль, бронемашины, колесные танки и многое другое. Власти Норвегии подтвердили свои планы профинансировать в 2025 году нужды ВСУ в размере 8 миллиардов долларов", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что от соседей по Скандинавскому полуострову не отстаёт и Швеция, которая анонсировала выделение Украине крупнейшего с 2022 года пакета военной помощи на более чем полтора миллиарда долларов. "Вот есть такое выражение - помирать, так с музыкой, так вот мне кажется это те деньги, которые идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает", - заключила Захарова. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006138378.html

https://ria.ru/20250331/postavki-2008391262.html

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в мире, украина, россия, киев, мария захарова, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, евросоюз