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В Москве эвакуировали пассажиров метро в "Текстильщиках" из-за задымления - РИА Новости, 03.04.2025
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17:23 03.04.2025 (обновлено: 18:09 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/metro-2009167018.html
В Москве эвакуировали пассажиров метро в "Текстильщиках" из-за задымления
В Москве эвакуировали пассажиров метро в "Текстильщиках" из-за задымления - РИА Новости, 03.04.2025
В Москве эвакуировали пассажиров метро в "Текстильщиках" из-за задымления
Пассажиров поезда эвакуировали на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро из-за возникшего задымления под вагоном, люди не пострадали,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:23:00+03:00
2025-04-03T18:09:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пассажиров поезда эвакуировали на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро из-за возникшего задымления под вагоном, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На станции "Текстильщики" произошло задымление под вагоном поезда", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пассажиры покинули поезд. По предварительной информации, пострадавших нет."Поезд отгоняют в депо", - заключил собеседник агентства.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
В Москве эвакуировали пассажиров метро в "Текстильщиках" из-за задымления

На станции метро "Текстильщики" эвакуировали пассажиров поезда из-за задымления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пассажиров поезда эвакуировали на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро из-за возникшего задымления под вагоном, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На станции "Текстильщики" произошло задымление под вагоном поезда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пассажиры покинули поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Поезд отгоняют в депо", - заключил собеседник агентства.
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