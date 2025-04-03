https://ria.ru/20250403/metro-2009167018.html

В Москве эвакуировали пассажиров метро в "Текстильщиках" из-за задымления

В Москве эвакуировали пассажиров метро в "Текстильщиках" из-за задымления - РИА Новости, 03.04.2025

В Москве эвакуировали пассажиров метро в "Текстильщиках" из-за задымления

Пассажиров поезда эвакуировали на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро из-за возникшего задымления под вагоном, люди не пострадали,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:23:00+03:00

2025-04-03T17:23:00+03:00

2025-04-03T18:09:00+03:00

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пассажиров поезда эвакуировали на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро из-за возникшего задымления под вагоном, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На станции "Текстильщики" произошло задымление под вагоном поезда", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пассажиры покинули поезд. По предварительной информации, пострадавших нет."Поезд отгоняют в депо", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250402/metro-2008960637.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен