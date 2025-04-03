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На женщину, толкнувшую мужчину, на поезд в московском метро, завели дело
На женщину, толкнувшую мужчину, на поезд в московском метро, завели дело - РИА Новости, 03.04.2025
На женщину, толкнувшую мужчину, на поезд в московском метро, завели дело
Против женщины, толкнувшей своего знакомого в сторону прибывающего поезда на станции "Арбатская" в Москве, возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:08:00+03:00
2025-04-03T14:08:00+03:00
2025-04-03T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Против женщины, толкнувшей своего знакомого в сторону прибывающего поезда на станции "Арбатская" в Москве, возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Столичный главк МВД ранее сообщал, что вечером 1 апреля на платформе станции метро "Арбатская" Арбатско-Покровской линии между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего электропоезда, от удара о состав 45-летний москвич получил серьезные травмы, в медучреждении ему диагностировали перелом бедренной кости. Подозреваемую оперативно задержали. "Возбуждено дело по части первой статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Если женщину признают виновной, ей грозит колония на срок до восьми лет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250327/metro-2007654239.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На женщину, толкнувшую мужчину, на поезд в московском метро, завели дело
На толкнувшую мужчину на прибывающий поезд в метро Москвы завели уголовное дело