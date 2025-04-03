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Медведев призвал следить за ситуацией с количеством детских садов - РИА Новости, 03.04.2025
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18:16 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009182972.html
Медведев призвал следить за ситуацией с количеством детских садов
Медведев призвал следить за ситуацией с количеством детских садов - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев призвал следить за ситуацией с количеством детских садов
Необходимо постоянно следить за ситуацией, связанной с детскими дошкольными учреждениями, поскольку по разным причинам их требуется все больше и больше, сказал... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:16:00+03:00
2025-04-03T18:16:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
сергей кравцов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо постоянно следить за ситуацией, связанной с детскими дошкольными учреждениями, поскольку по разным причинам их требуется все больше и больше, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии. В ходе заседания министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что проблема доступности детских садов в регионах практически решена, но в ряде мест из-за миграции может увеличиваться очередь, а в некоторых регионах есть долгострои. Со своей стороны Медведев отметил, что эта ситуация не первый год обращает на себя внимание. "Это не говорит о том, что мы плохо работаем по этому направлению, это говорит о том, что требуется все больше и больше детских дошкольных учреждений по разным причинам, вы сказали об этом, в том числе и миграция свою лепту вносит, но не только. Поэтому здесь нужно постоянно мониторить общую ситуацию с фондом детских дошкольных учреждений, потому что те целевые планки, которые мы ставим, они каждый раз оказываются недостаточными, особенно в тех регионах, где сконцентрированы крупные трудовые ресурсы. Этим в любом случае надо заниматься и держать на контроле", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250304/perechen--2002930869.html
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общество, россия, дмитрий медведев, сергей кравцов, единая россия, образование - общество
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Кравцов, Единая Россия, Образование - Общество
Медведев призвал следить за ситуацией с количеством детских садов

Медведев призвал увеличивать количество детских садов в России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо постоянно следить за ситуацией, связанной с детскими дошкольными учреждениями, поскольку по разным причинам их требуется все больше и больше, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.
В ходе заседания министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что проблема доступности детских садов в регионах практически решена, но в ряде мест из-за миграции может увеличиваться очередь, а в некоторых регионах есть долгострои.
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Со своей стороны Медведев отметил, что эта ситуация не первый год обращает на себя внимание.
"Это не говорит о том, что мы плохо работаем по этому направлению, это говорит о том, что требуется все больше и больше детских дошкольных учреждений по разным причинам, вы сказали об этом, в том числе и миграция свою лепту вносит, но не только. Поэтому здесь нужно постоянно мониторить общую ситуацию с фондом детских дошкольных учреждений, потому что те целевые планки, которые мы ставим, они каждый раз оказываются недостаточными, особенно в тех регионах, где сконцентрированы крупные трудовые ресурсы. Этим в любом случае надо заниматься и держать на контроле", - сказал Медведев.
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