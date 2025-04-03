https://ria.ru/20250403/medvedev-2009182972.html

Медведев призвал следить за ситуацией с количеством детских садов

Медведев призвал следить за ситуацией с количеством детских садов - РИА Новости, 03.04.2025

Медведев призвал следить за ситуацией с количеством детских садов

Необходимо постоянно следить за ситуацией, связанной с детскими дошкольными учреждениями, поскольку по разным причинам их требуется все больше и больше, сказал... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:16:00+03:00

2025-04-03T18:16:00+03:00

2025-04-03T18:16:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

сергей кравцов

единая россия

образование - общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо постоянно следить за ситуацией, связанной с детскими дошкольными учреждениями, поскольку по разным причинам их требуется все больше и больше, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии. В ходе заседания министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что проблема доступности детских садов в регионах практически решена, но в ряде мест из-за миграции может увеличиваться очередь, а в некоторых регионах есть долгострои. Со своей стороны Медведев отметил, что эта ситуация не первый год обращает на себя внимание. "Это не говорит о том, что мы плохо работаем по этому направлению, это говорит о том, что требуется все больше и больше детских дошкольных учреждений по разным причинам, вы сказали об этом, в том числе и миграция свою лепту вносит, но не только. Поэтому здесь нужно постоянно мониторить общую ситуацию с фондом детских дошкольных учреждений, потому что те целевые планки, которые мы ставим, они каждый раз оказываются недостаточными, особенно в тех регионах, где сконцентрированы крупные трудовые ресурсы. Этим в любом случае надо заниматься и держать на контроле", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250304/perechen--2002930869.html

https://ria.ru/20250403/matkapital-1733022511.html

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общество, россия, дмитрий медведев, сергей кравцов, единая россия, образование - общество