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Медведев призвал оперативно вносить поправки для борьбы с мошенничеством - РИА Новости, 03.04.2025
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16:44 03.04.2025 (обновлено: 17:32 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009152087.html
Медведев призвал оперативно вносить поправки для борьбы с мошенничеством
Медведев призвал оперативно вносить поправки для борьбы с мошенничеством - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев призвал оперативно вносить поправки для борьбы с мошенничеством
Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал при необходимости оперативно вносить изменения в законодательство для борьбы с РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:44:00+03:00
2025-04-03T17:32:00+03:00
дмитрий медведев
россия
единая россия
мошенничество
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал при необходимости оперативно вносить изменения в законодательство для борьбы с мошенническими действиями, которые осуществляют в том числе с применением искусственного интеллекта.Медведев провел в четверг заседание программной комиссии партии, на котором были подведены итоги реализации народной программы в 2024 году."Что касается такого важного момента, как пакет защитных мер для предотвращения мошеннических операций различных... мир так быстро развивается, что за этим направлением нужно будет следить постоянно. Потому что большинство правонарушений или злоупотреблений доверием с использованием различных технических приемов, включая и искусственный интеллект, еще год-полтора назад и в голову-то не приходило никому", - отметил Медведев.Тем не менее, продолжил он, такие методы очень быстро проникли на "криминальные рынки". Поэтому важно следить за развитием ситуации и при необходимости дополнять законодательство соответствующими положениями, считает председатель партии."Надо мониторить постоянно социальную среду в этом плане, проводить консультации с правоохранительными органами, которые занимаются расследованием такого рода правонарушений и, на мой взгляд, оперативно вносить изменения в законодательство - так, чтобы наше законодательство поспевало за теми изменениями в социальных отношениях и в экономике, которые происходят", - заявил Медведев.Он пояснил, что при необходимости криминализации тех или иных деяний, нужно будет формулировать и новые составы преступлений и правонарушений, если они пока не зафиксированы в уголовном и административном законодательстве.
https://ria.ru/20250402/putin-2008889701.html
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дмитрий медведев, россия, единая россия, мошенничество, общество
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, Мошенничество, Общество
Медведев призвал оперативно вносить поправки для борьбы с мошенничеством

Медведев призвал законодательно реагировать на мошенничество, в том числе с ИИ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал при необходимости оперативно вносить изменения в законодательство для борьбы с мошенническими действиями, которые осуществляют в том числе с применением искусственного интеллекта.
Медведев провел в четверг заседание программной комиссии партии, на котором были подведены итоги реализации народной программы в 2024 году.
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"Что касается такого важного момента, как пакет защитных мер для предотвращения мошеннических операций различных... мир так быстро развивается, что за этим направлением нужно будет следить постоянно. Потому что большинство правонарушений или злоупотреблений доверием с использованием различных технических приемов, включая и искусственный интеллект, еще год-полтора назад и в голову-то не приходило никому", - отметил Медведев.
Тем не менее, продолжил он, такие методы очень быстро проникли на "криминальные рынки". Поэтому важно следить за развитием ситуации и при необходимости дополнять законодательство соответствующими положениями, считает председатель партии.
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"Надо мониторить постоянно социальную среду в этом плане, проводить консультации с правоохранительными органами, которые занимаются расследованием такого рода правонарушений и, на мой взгляд, оперативно вносить изменения в законодательство - так, чтобы наше законодательство поспевало за теми изменениями в социальных отношениях и в экономике, которые происходят", - заявил Медведев.
Он пояснил, что при необходимости криминализации тех или иных деяний, нужно будет формулировать и новые составы преступлений и правонарушений, если они пока не зафиксированы в уголовном и административном законодательстве.
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