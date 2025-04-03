https://ria.ru/20250403/medvedev-2009146802.html
Медведев: "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области
Медведев: "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев: "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области
Партия "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области в работе по восстановлению ущерба в регионе после боевых действий, заявил председатель... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:31:00+03:00
2025-04-03T16:31:00+03:00
2025-04-03T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области в работе по восстановлению ущерба в регионе после боевых действий, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все здесь присутствующие понимают важность той работы, которая сегодня ведется объединенной группировкой войск на территории нашей Курской земли, и той работы, которую вы ведете, ваши коллеги, по восстановлению того ущерба, который был нанесен нацистскими преступниками... Можете не сомневаться в нашей поддержке, она и дальше будет такой же как и была", - сказал Медведев в ходе заседания программной комиссии "Единой России", обращаясь к врио главы Курской области Александру Хинштейну.
https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html
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курская область, дмитрий медведев, россия, александр хинштейн, единая россия, общество
Курская область, Дмитрий Медведев, Россия, Александр Хинштейн, Единая Россия, Общество
Медведев: "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области
Медведев: ЕР продолжит оказывать поддержку по восстановлению Курской области