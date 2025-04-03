Рейтинг@Mail.ru
Медведев: "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 03.04.2025 (обновлено: 16:42 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009146802.html
Медведев: "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области
Медведев: "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев: "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области
Партия "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области в работе по восстановлению ущерба в регионе после боевых действий, заявил председатель... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:31:00+03:00
2025-04-03T16:42:00+03:00
курская область
дмитрий медведев
россия
александр хинштейн
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области в работе по восстановлению ущерба в регионе после боевых действий, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все здесь присутствующие понимают важность той работы, которая сегодня ведется объединенной группировкой войск на территории нашей Курской земли, и той работы, которую вы ведете, ваши коллеги, по восстановлению того ущерба, который был нанесен нацистскими преступниками... Можете не сомневаться в нашей поддержке, она и дальше будет такой же как и была", - сказал Медведев в ходе заседания программной комиссии "Единой России", обращаясь к врио главы Курской области Александру Хинштейну.
https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, дмитрий медведев, россия, александр хинштейн, единая россия, общество
Курская область, Дмитрий Медведев, Россия, Александр Хинштейн, Единая Россия, Общество
Медведев: "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области

Медведев: ЕР продолжит оказывать поддержку по восстановлению Курской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" продолжит оказывать поддержку Курской области в работе по восстановлению ущерба в регионе после боевых действий, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все здесь присутствующие понимают важность той работы, которая сегодня ведется объединенной группировкой войск на территории нашей Курской земли, и той работы, которую вы ведете, ваши коллеги, по восстановлению того ущерба, который был нанесен нацистскими преступниками... Можете не сомневаться в нашей поддержке, она и дальше будет такой же как и была", - сказал Медведев в ходе заседания программной комиссии "Единой России", обращаясь к врио главы Курской области Александру Хинштейну.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
Вчера, 15:59
 
Курская областьДмитрий МедведевРоссияАлександр ХинштейнЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала