https://ria.ru/20250403/medvedev-2009122411.html

Торговые цепочки разорвутся из-за американских пошлин, заявил Медведев

Торговые цепочки разорвутся из-за американских пошлин, заявил Медведев - РИА Новости, 03.04.2025

Торговые цепочки разорвутся из-за американских пошлин, заявил Медведев

Последствия от введения американских пошлин будут глобальными, старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые, считает зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:52:00+03:00

2025-04-03T14:52:00+03:00

2025-04-03T16:33:00+03:00

экономика

сша

россия

дмитрий медведев

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Последствия от введения американских пошлин будут глобальными, старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале написал, что последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными. По мнению Медведева, против товаров из США будут введены встречные тарифы. "Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые", - написал Медведев. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/ssha-2009106317.html

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экономика, сша, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире