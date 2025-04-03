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Медведев предрек европейской экономике смерть из-за американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
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14:39 03.04.2025 (обновлено: 16:35 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009116565.html
Медведев предрек европейской экономике смерть из-за американских пошлин
Медведев предрек европейской экономике смерть из-за американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев предрек европейской экономике смерть из-за американских пошлин
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале предрек смерть экономике Евросоюза из-за новых американских пошлин, процитировав китайского философа Лао Цзы. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:39:00+03:00
2025-04-03T16:35:00+03:00
евросоюз
дмитрий медведев
россия
дональд трамп
сша
в мире
скотт бессент
белоруссия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале предрек смерть экономике Евросоюза из-за новых американских пошлин, процитировав китайского философа Лао Цзы."Не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза", — написал он.В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html
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евросоюз, дмитрий медведев, россия, дональд трамп, сша, в мире, скотт бессент, белоруссия, введение трампом пошлин на импорт
Евросоюз, Дмитрий Медведев, Россия, Дональд Трамп, США, В мире, Скотт Бессент, Белоруссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Медведев предрек европейской экономике смерть из-за американских пошлин

Медведев цитатой философа Лао Цзы предрек экономике ЕС смерть от пошлин США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале предрек смерть экономике Евросоюза из-за новых американских пошлин, процитировав китайского философа Лао Цзы.
"Не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза", — написал он.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами
Вчера, 11:58
В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран.
Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России
Вчера, 11:05
 
ЕвросоюзДмитрий МедведевРоссияДональд ТрампСШАВ миреСкотт БессентБелоруссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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