https://ria.ru/20250403/medvedev-2009116565.html

Медведев предрек европейской экономике смерть из-за американских пошлин

Медведев предрек европейской экономике смерть из-за американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025

Медведев предрек европейской экономике смерть из-за американских пошлин

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале предрек смерть экономике Евросоюза из-за новых американских пошлин, процитировав китайского философа Лао Цзы. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:39:00+03:00

2025-04-03T14:39:00+03:00

2025-04-03T16:35:00+03:00

евросоюз

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале предрек смерть экономике Евросоюза из-за новых американских пошлин, процитировав китайского философа Лао Цзы."Не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза", — написал он.В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html

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