https://ria.ru/20250403/medved-2009212891.html
В Подмосковье на мужчину напал медведь
В Подмосковье на мужчину напал медведь - РИА Новости, 03.04.2025
В Подмосковье на мужчину напал медведь
В подмосковном городском округе Шаховская медведь напал на мужчину, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:16:00+03:00
2025-04-03T21:16:00+03:00
2025-04-03T21:42:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В подмосковном городском округе Шаховская медведь напал на мужчину, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в Telegram-канале. "Сейчас борт санавиации доставил пациента в Красногорскую больницу, где его приняла мультидисциплинарная бригада врачей. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, он в реанимации. Проводятся необходимые обследования", — написал он.Отмечается, что сейчас пострадавшего готовят к операции. В четверг в городском округе Шаховская на мужчину напал медведь. Благодаря действиям МЧС и егерей пострадавшего удалось найти и вертолетом санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировать в больницу.
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье на мужчину напал медведь
Житель округа Шаховская находится в тяжелом состоянии после нападения медведя