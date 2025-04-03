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В Подмосковье на мужчину напал медведь - РИА Новости, 03.04.2025
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21:16 03.04.2025 (обновлено: 21:42 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/medved-2009212891.html
В Подмосковье на мужчину напал медведь
В Подмосковье на мужчину напал медведь - РИА Новости, 03.04.2025
В Подмосковье на мужчину напал медведь
В подмосковном городском округе Шаховская медведь напал на мужчину, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:16:00+03:00
2025-04-03T21:42:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В подмосковном городском округе Шаховская медведь напал на мужчину, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в Telegram-канале. "Сейчас борт санавиации доставил пациента в Красногорскую больницу, где его приняла мультидисциплинарная бригада врачей. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, он в реанимации. Проводятся необходимые обследования", — написал он.Отмечается, что сейчас пострадавшего готовят к операции. В четверг в городском округе Шаховская на мужчину напал медведь. Благодаря действиям МЧС и егерей пострадавшего удалось найти и вертолетом санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировать в больницу.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье на мужчину напал медведь

Житель округа Шаховская находится в тяжелом состоянии после нападения медведя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В подмосковном городском округе Шаховская медведь напал на мужчину, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в Telegram-канале.
«
"Сейчас борт санавиации доставил пациента в Красногорскую больницу, где его приняла мультидисциплинарная бригада врачей. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, он в реанимации. Проводятся необходимые обследования", — написал он.
Отмечается, что сейчас пострадавшего готовят к операции.
В четверг в городском округе Шаховская на мужчину напал медведь. Благодаря действиям МЧС и егерей пострадавшего удалось найти и вертолетом санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировать в больницу.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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