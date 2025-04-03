Маск сохранит место в администрации Трампа
Вэнс: Маск сохранит место в администрации, его борьба с бюрократией не окончена
© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Предприниматель Илон Маск продолжит работу с правительством США в качестве советника, его борьба с "неконтролируемой бюрократией" в стране еще не окончена, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
"Маск пришёл, и мы сказали: нам нужно сделать правительство более эффективным. Нужно сократить эту невероятно раздутую бюрократию, которая мешает воле американского народа и стоит слишком дорого", – сказал он.
По его словам, Маску с командой уже удалось выявить масштабные схемы мошенничества.
"Работа DOGE даже близко не завершена. Посмотрите на все мошеннические гранты, на людей, которым 150 лет и которые получают социальные выплаты. 40% звонков в систему соцобеспечения совершаются мошенниками. Это значит, что оставшиеся 60% вынуждены ждать", - добавил Вэнс.
Вице-президент США отметил, что Маск останется близким союзником администрации.
"Он по-прежнему будет нашим другом и советником – и моим, и президента. Он уже многое сделал, но впереди ещё большая работа", - сказал Вэнс.
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