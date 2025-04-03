https://ria.ru/20250403/malkov-2009133141.html

Рязанская область вошла в число лидеров по росту качества городской среды

Рязанская область вошла в число лидеров по росту качества городской среды - РИА Новости, 03.04.2025

Рязанская область вошла в число лидеров по росту качества городской среды

Рязанская область вошла в число лидеров по росту количества населенных пунктов с благоприятной городской средой, в 2025 году в регионе благоустроят еще более 30 РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:37:00+03:00

2025-04-03T15:37:00+03:00

2025-04-03T15:37:00+03:00

рязанская область

рязанская область

павел малков

городская среда

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РЯЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Рязанская область вошла в число лидеров по росту количества населенных пунктов с благоприятной городской средой, в 2025 году в регионе благоустроят еще более 30 общественных пространств, сообщил губернатор Павел Малков. "Рязанская область вошла в число лидеров по росту качества городской среды. На заседании правительства России Михаил Владимирович Мишустин (премьер-министр РФ – ред.) отметил наш регион в числе лидеров по росту числа городов с благоприятной городской средой", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем России по 36 параметрам: от благоустройства и озеленения до доступности инфраструктуры и безопасности. За прошедший год благодаря нацпроектам Рязанская область улучшила показатели на 56%. "Наши города и сёла меняются, становятся лучше и комфортнее. В этом (2025 - ред.) году продолжим работу по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и благоустроим более 30 общественных пространств", - отметил Малков.

https://ria.ru/20250402/ryazan-2008976387.html

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рязанская область, павел малков, городская среда