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Лавров рассказал о сотрудничестве российских военных с коллегами из Мали - РИА Новости, 03.04.2025
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13:06 03.04.2025 (обновлено: 13:10 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/mali-2009089117.html
Лавров рассказал о сотрудничестве российских военных с коллегами из Мали
Лавров рассказал о сотрудничестве российских военных с коллегами из Мали - РИА Новости, 03.04.2025
Лавров рассказал о сотрудничестве российских военных с коллегами из Мали
Российские военные специалисты сотрудничают с коллегами из Мали, осуществляют подготовку кадров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:06:00+03:00
2025-04-03T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военные специалисты сотрудничают с коллегами из Мали, осуществляют подготовку кадров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Интенсивно развивается взаимодействие в сфере обороны. Наши военнослужащие активно сотрудничают с их малийскими коллегами, осуществляется подготовка кадров для Вооружённых сил Мали, как и, разумеется, подготовка кадров по гражданским специальностям, это тоже важно - гуманитарное измерение нашей работы", - сказал он в ходе разговора с министром иностранных дел Мали Абдулаем Диопом Ранее глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила в интервью РИА Новости, что Москва оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля", направляя в страну военных специалистов и оборудование. По её словам, создание АГС — это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250403/prezident-2009072476.html
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в мире, нигер, буркина-фасо, мали, сергей лавров, абдулай диоп, эковас
В мире, Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Сергей Лавров, Абдулай Диоп, ЭКОВАС
Лавров рассказал о сотрудничестве российских военных с коллегами из Мали

Лавров: военные специалисты из РФ работают с коллегами из Мали, готовят кадры

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военные специалисты сотрудничают с коллегами из Мали, осуществляют подготовку кадров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Интенсивно развивается взаимодействие в сфере обороны. Наши военнослужащие активно сотрудничают с их малийскими коллегами, осуществляется подготовка кадров для Вооружённых сил Мали, как и, разумеется, подготовка кадров по гражданским специальностям, это тоже важно - гуманитарное измерение нашей работы", - сказал он в ходе разговора с министром иностранных дел Мали Абдулаем Диопом
Ранее глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила в интервью РИА Новости, что Москва оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля", направляя в страну военных специалистов и оборудование. По её словам, создание АГС — это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач.
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
Ассими Гойта - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Президент Мали приедет в Москву в июне
Вчера, 11:59
 
В миреНигерБуркина-ФасоМалиСергей ЛавровАбдулай ДиопЭКОВАС
 
 
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