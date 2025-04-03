https://ria.ru/20250403/mali-2009089117.html

Лавров рассказал о сотрудничестве российских военных с коллегами из Мали

Лавров рассказал о сотрудничестве российских военных с коллегами из Мали - РИА Новости, 03.04.2025

Лавров рассказал о сотрудничестве российских военных с коллегами из Мали

Российские военные специалисты сотрудничают с коллегами из Мали, осуществляют подготовку кадров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:06:00+03:00

2025-04-03T13:06:00+03:00

2025-04-03T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военные специалисты сотрудничают с коллегами из Мали, осуществляют подготовку кадров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Интенсивно развивается взаимодействие в сфере обороны. Наши военнослужащие активно сотрудничают с их малийскими коллегами, осуществляется подготовка кадров для Вооружённых сил Мали, как и, разумеется, подготовка кадров по гражданским специальностям, это тоже важно - гуманитарное измерение нашей работы", - сказал он в ходе разговора с министром иностранных дел Мали Абдулаем Диопом Ранее глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила в интервью РИА Новости, что Москва оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля", направляя в страну военных специалистов и оборудование. По её словам, создание АГС — это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250403/prezident-2009072476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нигер, буркина-фасо, мали, сергей лавров, абдулай диоп, эковас