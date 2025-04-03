https://ria.ru/20250403/makron-2009177490.html
Макрон не стал исключать любых мер в ответе на пошлины США
Макрон не стал исключать любых мер в ответе на пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025
Макрон не стал исключать любых мер в ответе на пошлины США
Нельзя ничего исключать в ответе ЕС на таможенные пошлины США, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики, заявил президент... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:53:00+03:00
2025-04-03T17:53:00+03:00
2025-04-03T18:14:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Нельзя ничего исключать в ответе ЕС на таможенные пошлины США, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Ничего не исключается. Все инструменты рассматриваются: введение ответных пошлин, использование механизмов, которыми мы обладаем, как, например, "инструмент против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI), возможность ввести меры против цифровых сервисов, от использования которых в Европе США получают большую выгоду, возможность рассмотреть инструменты финансирования американской экономики. Ничего нельзя исключать в краткосрочной перспективе, надо делать то, что наиболее эффективно и пропорционально", - заявил Макрон на встрече с представителями отраслей экономики, которые будут наиболее затронуты решением США ввести пошлины на импорт.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250403/katastrofa-2009161460.html
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сша, евросоюз, в мире, введение трампом пошлин на импорт, эммануэль макрон, дональд трамп, франция, экономика, технологии
США, Евросоюз, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Франция, Экономика, Технологии
Макрон не стал исключать любых мер в ответе на пошлины США
Макрон заявил, что в ответе ЕС на пошлины США ничего нельзя исключать