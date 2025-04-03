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Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США - РИА Новости, 03.04.2025
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17:49 03.04.2025 (обновлено: 18:49 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/makron-2009176429.html
Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США
Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США - РИА Новости, 03.04.2025
Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал местные компании приостановить любые инвестиции в США после того, как американцы ввели таможенные пошлины на импорт... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:49:00+03:00
2025-04-03T18:49:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал местные компании приостановить любые инвестиции в США после того, как американцы ввели таможенные пошлины на импорт из ЕС."Важно, чтобы будущие инвестиции или инвестиции, объявленные в последние недели, были приостановлены на некоторое время, пока мы не проясним ситуацию с Соединенными Штатами Америки", — сказал он на встрече с представителями отраслей, наиболее затронутых решением Белого дома.По словам французского лидера, появление крупных европейских игроков, которые начнут инвестировать миллиарды евро в американскую экономику, когда "они бьют нас", будет лишено смысла.Макрон также отметил, что в ЕС рассматривают различные варианты ответа на таможенные пошлины США."Все инструменты рассматриваются: введение ответных пошлин, использование механизмов, как, например, "инструмент против принуждения", возможность ввести меры против цифровых сервисов, от использования которых в Европе США получают большую выгоду, рассмотреть инструменты финансирования американской экономики", — уточнил он.В среду вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Глава Белого дома назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/tramp-2009148298.html
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сша, в мире, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз, россия, скотт бессент
США, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Евросоюз, Россия, Скотт Бессент
Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США

Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США из-за пошлин

© AP Photo / Mohammed BadraПрезидент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с представителями секторов, затронутых новыми тарифами США, в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с представителями секторов, затронутых новыми тарифами США, в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Mohammed Badra
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с представителями секторов, затронутых новыми тарифами США, в Елисейском дворце в Париже
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ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал местные компании приостановить любые инвестиции в США после того, как американцы ввели таможенные пошлины на импорт из ЕС.
"Важно, чтобы будущие инвестиции или инвестиции, объявленные в последние недели, были приостановлены на некоторое время, пока мы не проясним ситуацию с Соединенными Штатами Америки", — сказал он на встрече с представителями отраслей, наиболее затронутых решением Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин
Вчера, 16:35
По словам французского лидера, появление крупных европейских игроков, которые начнут инвестировать миллиарды евро в американскую экономику, когда "они бьют нас", будет лишено смысла.
Макрон также отметил, что в ЕС рассматривают различные варианты ответа на таможенные пошлины США.
"Все инструменты рассматриваются: введение ответных пошлин, использование механизмов, как, например, "инструмент против принуждения", возможность ввести меры против цифровых сервисов, от использования которых в Европе США получают большую выгоду, рассмотреть инструменты финансирования американской экономики", — уточнил он.
В среду вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Глава Белого дома назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами
Вчера, 11:58
 
СШАВ миреФранцияЭммануэль МакронДональд ТрампЕвросоюзРоссияСкотт Бессент
 
 
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