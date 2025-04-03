https://ria.ru/20250403/makron-2009158632.html

Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США

Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025

Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу Соединенным Штатам на новые торговые пошлины, сообщает агентство... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:59:00+03:00

2025-04-03T16:59:00+03:00

2025-04-03T18:01:00+03:00

сша

франция

париж

эммануэль макрон

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу Соединенным Штатам на новые торговые пошлины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Европейскому союзу следует быть готовым к ответным мерам, например, тем, что нацелены на технологии и услуги США", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с его мнением. По словам одного из источников, Париж хочет удостовериться, что ответ ЕС на американские пошлины будет включать все инструменты блока для защиты его интересов. В четверг официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что Европа готова к торговой войне с США. По ее словам, евроблок готовит два ответа. Первый начнет действовать в середине апреля и "будет соответствовать" мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ "будет, вероятно, готов" к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги. Как заявила Прима, детали второго ответа прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft. Ранее Блумберг сообщал, что Франция и ряд других стран призвали Еврокомиссию рассмотреть возможность использования блоком "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI). Эта мера еще никогда не использовалась и может, по информации агентства, привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/germanija-2009131850.html

https://ria.ru/20250203/makron-1997059137.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html

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сша, франция, париж, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире