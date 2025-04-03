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Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025
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16:59 03.04.2025 (обновлено: 18:01 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/makron-2009158632.html
Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США
Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025
Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу Соединенным Штатам на новые торговые пошлины, сообщает агентство... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:59:00+03:00
2025-04-03T18:01:00+03:00
сша
франция
париж
эммануэль макрон
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу Соединенным Штатам на новые торговые пошлины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Европейскому союзу следует быть готовым к ответным мерам, например, тем, что нацелены на технологии и услуги США", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с его мнением. По словам одного из источников, Париж хочет удостовериться, что ответ ЕС на американские пошлины будет включать все инструменты блока для защиты его интересов. В четверг официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что Европа готова к торговой войне с США. По ее словам, евроблок готовит два ответа. Первый начнет действовать в середине апреля и "будет соответствовать" мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ "будет, вероятно, готов" к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги. Как заявила Прима, детали второго ответа прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft. Ранее Блумберг сообщал, что Франция и ряд других стран призвали Еврокомиссию рассмотреть возможность использования блоком "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI). Эта мера еще никогда не использовалась и может, по информации агентства, привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250403/germanija-2009131850.html
https://ria.ru/20250203/makron-1997059137.html
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html
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сша, франция, париж, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США

Bloomberg: Макрон требует от ЕС готовности дать жесткий ответ на пошлины США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу Соединенным Штатам на новые торговые пошлины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Европейскому союзу следует быть готовым к ответным мерам, например, тем, что нацелены на технологии и услуги США", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с его мнением.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Германии оценили ущерб от новых пошлин США
Вчера, 15:31
По словам одного из источников, Париж хочет удостовериться, что ответ ЕС на американские пошлины будет включать все инструменты блока для защиты его интересов.
В четверг официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что Европа готова к торговой войне с США. По ее словам, евроблок готовит два ответа. Первый начнет действовать в середине апреля и "будет соответствовать" мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ "будет, вероятно, готов" к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги. Как заявила Прима, детали второго ответа прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Макрон призвал ЕС "заставить себя уважать" в случае введения пошлин
3 февраля, 14:09
Ранее Блумберг сообщал, что Франция и ряд других стран призвали Еврокомиссию рассмотреть возможность использования блоком "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI). Эта мера еще никогда не использовалась и может, по информации агентства, привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами
Вчера, 11:58
 
СШАФранцияПарижЭммануэль МакронДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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