https://ria.ru/20250403/lotereya-2009028576.html

Жительница Крыма выиграла миллионы в лотерею, купив билет в четыре утра

Жительница Крыма выиграла миллионы в лотерею, купив билет в четыре утра - РИА Новости, 03.04.2025

Жительница Крыма выиграла миллионы в лотерею, купив билет в четыре утра

Жительница Севастополя выиграла почти 7 миллионов рублей в лотерею, купив билеты в четыре утра, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:07:00+03:00

2025-04-03T08:07:00+03:00

2025-04-03T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жительница Севастополя выиграла почти 7 миллионов рублей в лотерею, купив билеты в четыре утра, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Работница асфальтового завода из Севастополя Лариса выиграла суперприз в онлайн-лотерее "Большая 8" – 6 710 685 рублей - в тот день Лариса спешила на работу в 4 утра, у неё было странное предчувствие, что непременно должно случиться что-то хорошее. И предчувствие не подвело. Она купила два билета и оба оказались выигрышными", - рассказали в компании. Там добавили, что, по словам победительницы, при выборе билетов она доверилась автоматическому выбору чисел. "Мы приз выиграли просто случайно. Представляете, в 4 утра пошла на работу, взяла два билета и выиграла. Один, наверное, 750 рублей выиграл, а второй – суперприз", - передали в компании слова женщины. Когда на телефон пришло сообщение о выигрыше, Лариса не сразу поняла, о какой сумме идёт речь. "Там было что-то вроде "6,7,6". Открываю, и мне даже плохо стало от неожиданности. В панике сразу написала мужу, чтобы срочно перезвонил. Когда поняла, что это правда, не смогла сдержать слёз радости", - рассказала победительница. Выигрыш семья планирует потратить на покупку нового автомобиля, а для будущих побед у них есть ещё одна мечта – купить собственный дом.

https://ria.ru/20250131/lotereya-1996655520.html

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общество, севастополь, россия