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Жительница Крыма выиграла миллионы в лотерею, купив билет в четыре утра - РИА Новости, 03.04.2025
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08:07 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/lotereya-2009028576.html
Жительница Крыма выиграла миллионы в лотерею, купив билет в четыре утра
Жительница Крыма выиграла миллионы в лотерею, купив билет в четыре утра - РИА Новости, 03.04.2025
Жительница Крыма выиграла миллионы в лотерею, купив билет в четыре утра
Жительница Севастополя выиграла почти 7 миллионов рублей в лотерею, купив билеты в четыре утра, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:07:00+03:00
2025-04-03T08:07:00+03:00
общество
севастополь
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жительница Севастополя выиграла почти 7 миллионов рублей в лотерею, купив билеты в четыре утра, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Работница асфальтового завода из Севастополя Лариса выиграла суперприз в онлайн-лотерее "Большая 8" – 6 710 685 рублей - в тот день Лариса спешила на работу в 4 утра, у неё было странное предчувствие, что непременно должно случиться что-то хорошее. И предчувствие не подвело. Она купила два билета и оба оказались выигрышными", - рассказали в компании. Там добавили, что, по словам победительницы, при выборе билетов она доверилась автоматическому выбору чисел. "Мы приз выиграли просто случайно. Представляете, в 4 утра пошла на работу, взяла два билета и выиграла. Один, наверное, 750 рублей выиграл, а второй – суперприз", - передали в компании слова женщины. Когда на телефон пришло сообщение о выигрыше, Лариса не сразу поняла, о какой сумме идёт речь. "Там было что-то вроде "6,7,6". Открываю, и мне даже плохо стало от неожиданности. В панике сразу написала мужу, чтобы срочно перезвонил. Когда поняла, что это правда, не смогла сдержать слёз радости", - рассказала победительница. Выигрыш семья планирует потратить на покупку нового автомобиля, а для будущих побед у них есть ещё одна мечта – купить собственный дом.
https://ria.ru/20250131/lotereya-1996655520.html
https://ria.ru/20250325/lotereya-2007176145.html
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общество, севастополь, россия
Общество, Севастополь, Россия
Жительница Крыма выиграла миллионы в лотерею, купив билет в четыре утра

Жительница Севастополя выиграла семь млн рублей, купив билеты в четыре утра

© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Fotolia / Ralf Geithe
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жительница Севастополя выиграла почти 7 миллионов рублей в лотерею, купив билеты в четыре утра, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
"Работница асфальтового завода из Севастополя Лариса выиграла суперприз в онлайн-лотерее "Большая 8" – 6 710 685 рублей - в тот день Лариса спешила на работу в 4 утра, у неё было странное предчувствие, что непременно должно случиться что-то хорошее. И предчувствие не подвело. Она купила два билета и оба оказались выигрышными", - рассказали в компании.
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Житель Подмосковья выиграл 285 миллионов рублей в лотерее
31 января, 15:44
Там добавили, что, по словам победительницы, при выборе билетов она доверилась автоматическому выбору чисел. "Мы приз выиграли просто случайно. Представляете, в 4 утра пошла на работу, взяла два билета и выиграла. Один, наверное, 750 рублей выиграл, а второй – суперприз", - передали в компании слова женщины.
Когда на телефон пришло сообщение о выигрыше, Лариса не сразу поняла, о какой сумме идёт речь. "Там было что-то вроде "6,7,6". Открываю, и мне даже плохо стало от неожиданности. В панике сразу написала мужу, чтобы срочно перезвонил. Когда поняла, что это правда, не смогла сдержать слёз радости", - рассказала победительница.
Выигрыш семья планирует потратить на покупку нового автомобиля, а для будущих побед у них есть ещё одна мечта – купить собственный дом.
Национальная Лотерея - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и стал мультимиллионером
25 марта, 13:28
 
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