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Победителя "Танцев со звездами" обвинили в хищении у "Калашникова" - РИА Новости, 03.04.2025
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12:39 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ledenev-2009082008.html
Победителя "Танцев со звездами" обвинили в хищении у "Калашникова"
Победителя "Танцев со звездами" обвинили в хищении у "Калашникова" - РИА Новости, 03.04.2025
Победителя "Танцев со звездами" обвинили в хищении у "Калашникова"
Суд в Иваново отправил под домашний арест генерального директора ООО "Интертехника", обвиняемого в хищении у АО "Концерн "Калашников", сообщила в четверг... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:39:00+03:00
2025-04-03T12:39:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Суд в Иваново отправил под домашний арест генерального директора ООО "Интертехника", обвиняемого в хищении у АО "Концерн "Калашников", сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. В начале декабря пресс-служба судов сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. "Октябрьским районным судом города Иваново избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 мая 2025 года в отношении генерального директора ООО "Интертехника", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте". По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Как уточняется в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника". Срок содержания его под стражей был продлен также до 12 мая. По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он - обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звёздами".
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происшествия, иваново, россия
Происшествия, Иваново, Россия
Победителя "Танцев со звездами" обвинили в хищении у "Калашникова"

Победителя "Танцев со звездами" Леденева обвинили в хищении у "Калашникова"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Суд в Иваново отправил под домашний арест генерального директора ООО "Интертехника", обвиняемого в хищении у АО "Концерн "Калашников", сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В начале декабря пресс-служба судов сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа.
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"Октябрьским районным судом города Иваново избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 мая 2025 года в отношении генерального директора ООО "Интертехника", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте".
По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям.
Как уточняется в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника". Срок содержания его под стражей был продлен также до 12 мая.
По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он - обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звёздами".
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