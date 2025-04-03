В Госдуме предложили возвращать часть расходов за свадебные траты
ЛДПР предложила возвращать часть расходов за свадебные траты
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания
Молодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести новый вид социального налогового вычета, позволяющего молодоженам вернуть часть расходов на организацию свадьбы, но не более 150 000 рублей на каждого из супругов, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Авторы инициативы отмечают, что у молодой семьи появится возможность получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала, услуги, музыкальное сопровождение.
Кроме того, компенсировать часть потраченных денег каждый из супругов сможет в течение трех лет с момента заключения брака.
"Свадьба - дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен. В ЛДПР убеждены: молодым семьям нужно помогать. Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа", - рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР).
По мнению инициаторов предложения, подобная льгота станет подспорьем для семей, в особенности для студентов-молодоженов, не обладающих большими финансовыми возможностями.
В Москве назвали самую красивую дату для свадьбы в 2025 году
12 ноября 2024, 08:11