https://ria.ru/20250403/lavrov-2009126418.html

Лавров: Россия будет содействовать формированию ВС Альянса стран Сахеля

Лавров: Россия будет содействовать формированию ВС Альянса стран Сахеля - РИА Новости, 03.04.2025

Лавров: Россия будет содействовать формированию ВС Альянса стран Сахеля

Россия будет готова содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля (АГС), консультировать, организовывать специальные курсы и РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:06:00+03:00

2025-04-03T15:06:00+03:00

2025-04-03T15:06:00+03:00

россия

нигер

буркина-фасо

сергей лавров

эковас

одкб

сахель

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия будет готова содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля (АГС), консультировать, организовывать специальные курсы и поставлять продукцию военного назначения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия сегодня подтвердила, что будет готова в дополнение к сотрудничеству по укреплению обороноспособности трех стран по двусторонним каналам содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля", - сказал Лавров по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки". Глава МИД РФ отметил, что Россия будет предоставлять консультативные услуги. "У нас есть опыт, в том числе с нашими соседями, прежде всего с Белоруссией и с государствами-членами ОДКБ. Убежден, что этот опыт может пригодиться при формировании объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля. Готовы будем, конечно же, этот опыт передавать путем организации специальных курсов путем использования наших инструкторов, которые уже в значительном количестве работают в странах, представленных здесь. Конечно, поставки продукции военного назначения - это тоже необходимый шаг для становления вооруженных сил в трехстороннем формате", - подчеркнул Лавров. Министр указал, что российские специалисты могут помочь разработать схему оснащения вооруженных сил конкретными видами вооружений и техникой. "Здесь у нас достаточно конкретные договоренности", - заключил Лавров. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250403/sakhel-2009101723.html

https://ria.ru/20250220/terrorizm-2000454527.html

https://ria.ru/20250403/rossija-2009106912.html

россия

нигер

буркина-фасо

сахель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нигер, буркина-фасо, сергей лавров, эковас, одкб, сахель , в мире