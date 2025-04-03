Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия будет содействовать формированию ВС Альянса стран Сахеля - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/lavrov-2009126418.html
Лавров: Россия будет содействовать формированию ВС Альянса стран Сахеля
Лавров: Россия будет содействовать формированию ВС Альянса стран Сахеля - РИА Новости, 03.04.2025
Лавров: Россия будет содействовать формированию ВС Альянса стран Сахеля
Россия будет готова содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля (АГС), консультировать, организовывать специальные курсы и РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:06:00+03:00
2025-04-03T15:06:00+03:00
россия
нигер
буркина-фасо
сергей лавров
эковас
одкб
сахель
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия будет готова содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля (АГС), консультировать, организовывать специальные курсы и поставлять продукцию военного назначения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия сегодня подтвердила, что будет готова в дополнение к сотрудничеству по укреплению обороноспособности трех стран по двусторонним каналам содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля", - сказал Лавров по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки". Глава МИД РФ отметил, что Россия будет предоставлять консультативные услуги. "У нас есть опыт, в том числе с нашими соседями, прежде всего с Белоруссией и с государствами-членами ОДКБ. Убежден, что этот опыт может пригодиться при формировании объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля. Готовы будем, конечно же, этот опыт передавать путем организации специальных курсов путем использования наших инструкторов, которые уже в значительном количестве работают в странах, представленных здесь. Конечно, поставки продукции военного назначения - это тоже необходимый шаг для становления вооруженных сил в трехстороннем формате", - подчеркнул Лавров. Министр указал, что российские специалисты могут помочь разработать схему оснащения вооруженных сил конкретными видами вооружений и техникой. "Здесь у нас достаточно конкретные договоренности", - заключил Лавров. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250403/sakhel-2009101723.html
https://ria.ru/20250220/terrorizm-2000454527.html
https://ria.ru/20250403/rossija-2009106912.html
россия
нигер
буркина-фасо
сахель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нигер, буркина-фасо, сергей лавров, эковас, одкб, сахель , в мире
Россия, Нигер, Буркина-Фасо, Сергей Лавров, ЭКОВАС, ОДКБ, Сахель , В мире
Лавров: Россия будет содействовать формированию ВС Альянса стран Сахеля

Лавров: РФ будет содействовать формированию ВС Альянса государств Сахеля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия будет готова содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля (АГС), консультировать, организовывать специальные курсы и поставлять продукцию военного назначения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия сегодня подтвердила, что будет готова в дополнение к сотрудничеству по укреплению обороноспособности трех стран по двусторонним каналам содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля", - сказал Лавров по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля
Вчера, 13:55
Глава МИД РФ отметил, что Россия будет предоставлять консультативные услуги.
"У нас есть опыт, в том числе с нашими соседями, прежде всего с Белоруссией и с государствами-членами ОДКБ. Убежден, что этот опыт может пригодиться при формировании объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля. Готовы будем, конечно же, этот опыт передавать путем организации специальных курсов путем использования наших инструкторов, которые уже в значительном количестве работают в странах, представленных здесь. Конечно, поставки продукции военного назначения - это тоже необходимый шаг для становления вооруженных сил в трехстороннем формате", - подчеркнул Лавров.
Министр указал, что российские специалисты могут помочь разработать схему оснащения вооруженных сил конкретными видами вооружений и техникой.
"Здесь у нас достаточно конкретные договоренности", - заключил Лавров.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В МИД рассказали о помощи России Альянсу государств Сахеля
20 февраля, 07:11
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Россия поможет альянсу государств Сахеля повышать боеспособность
Вчера, 14:11
 
РоссияНигерБуркина-ФасоСергей ЛавровЭКОВАСОДКБСахельВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала