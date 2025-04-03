https://ria.ru/20250403/lavrov-2009101330.html

Киев поддерживает террористов в Сахеле, заявил Лавров

Киев поддерживает террористов в Сахеле, заявил Лавров - РИА Новости, 03.04.2025

Киев поддерживает террористов в Сахеле, заявил Лавров

Киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:53:00+03:00

2025-04-03T13:53:00+03:00

2025-04-03T14:03:00+03:00

киев

сахель

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Некоторые внерегиональные игроки и сегодня продолжают попытки дестабилизации региона. Среди них, помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки".В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.В июле прошлого года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250403/sakhel-2009101723.html

киев

сахель

буркина-фасо

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киев, сахель , в мире, сергей лавров, эковас, буркина-фасо, нигер