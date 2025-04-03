Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области
МО РФ: группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в курском приграничье
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области и отразила одну контратаку противника, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Отражена одна контратака противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области