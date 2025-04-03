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Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
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14:36 03.04.2025 (обновлено: 17:53 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/kurskaya-2009115970.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области и отразила одну контратаку противника, сообщило Минобороны... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:36:00+03:00
2025-04-03T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области и отразила одну контратаку противника, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Отражена одна контратака противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
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курская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

МО РФ: группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области и отразила одну контратаку противника, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Отражена одна контратака противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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