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Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области и отразила одну контратаку противника, сообщило Минобороны... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:36:00+03:00

2025-04-03T14:36:00+03:00

2025-04-03T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области и отразила одну контратаку противника, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Отражена одна контратака противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность