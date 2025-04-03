https://ria.ru/20250403/kurjane-2009015990.html

Украина привлекла вывезенных из Курской области жителей к ремонту

Украина привлекла вывезенных из Курской области жителей к ремонту - РИА Новости, 03.04.2025

Украина привлекла вывезенных из Курской области жителей к ремонту

Молодых курян, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, привлекают на Украине к ремонту здания, где они содержатся, сообщила РИА Новости возвращенная в Россию... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T04:36:00+03:00

2025-04-03T04:36:00+03:00

2025-04-03T04:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

украина

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Молодых курян, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, привлекают на Украине к ремонту здания, где они содержатся, сообщила РИА Новости возвращенная в Россию пожилая женщина. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины. "Остались (на территории Сумской области – ред.) еще не старые, потому что они нужны как работники: кровати перенести, например", - рассказала женщина. По словам пенсионерки, в ее палате было пять молодых мужчин. "Каждый день их используют. То это перенести, то другое перенести. Ну, это посильная работа для них. Они и покраску вели палат", - сказала женщина. Она добавила, что в отремонтированные палаты заселяли эвакуированных из украинского приграничья граждан. "Сейчас с их приграничья очень много идет народу туда", - сказала пенсионерка. Вместе с тем она отметила, что курян поселили отдельно. Показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.

https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html

https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумская область

украина

курская область

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россия, сумская область, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область