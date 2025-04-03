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Украина привлекла вывезенных из Курской области жителей к ремонту - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kurjane-2009015990.html
Украина привлекла вывезенных из Курской области жителей к ремонту
Украина привлекла вывезенных из Курской области жителей к ремонту - РИА Новости, 03.04.2025
Украина привлекла вывезенных из Курской области жителей к ремонту
Молодых курян, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, привлекают на Украине к ремонту здания, где они содержатся, сообщила РИА Новости возвращенная в Россию... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:36:00+03:00
2025-04-03T04:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Молодых курян, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, привлекают на Украине к ремонту здания, где они содержатся, сообщила РИА Новости возвращенная в Россию пожилая женщина. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины. "Остались (на территории Сумской области – ред.) еще не старые, потому что они нужны как работники: кровати перенести, например", - рассказала женщина. По словам пенсионерки, в ее палате было пять молодых мужчин. "Каждый день их используют. То это перенести, то другое перенести. Ну, это посильная работа для них. Они и покраску вели палат", - сказала женщина. Она добавила, что в отремонтированные палаты заселяли эвакуированных из украинского приграничья граждан. "Сейчас с их приграничья очень много идет народу туда", - сказала пенсионерка. Вместе с тем она отметила, что курян поселили отдельно. Показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html
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россия, сумская область, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область
Украина привлекла вывезенных из Курской области жителей к ремонту

Вывезенных на Украину жителей Курской области привлекают к ремонту здания

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Молодых курян, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, привлекают на Украине к ремонту здания, где они содержатся, сообщила РИА Новости возвращенная в Россию пожилая женщина.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины.
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"Остались (на территории Сумской области – ред.) еще не старые, потому что они нужны как работники: кровати перенести, например", - рассказала женщина.
По словам пенсионерки, в ее палате было пять молодых мужчин.
«
"Каждый день их используют. То это перенести, то другое перенести. Ну, это посильная работа для них. Они и покраску вели палат", - сказала женщина.
Она добавила, что в отремонтированные палаты заселяли эвакуированных из украинского приграничья граждан. "Сейчас с их приграничья очень много идет народу туда", - сказала пенсионерка.
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Вместе с тем она отметила, что курян поселили отдельно.
Показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Курская область
 
 
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