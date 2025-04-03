На Украине сделали радикальное заявление о Путине и Трампе
Кулеба: США сейчас выкручивают руки Украине и налаживают отношения с Путиным
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал в интервью Liga.net политику Вашингтона в отношении украинского конфликта.
"Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже чтобы нам помочь", — заявил он.
"Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже чтобы нам помочь", — заявил он.
По словам Кулебы, сегодняшний вопрос относительно того, как Украине иметь дело с Соединенными Штатами, очень сложный. В конце концов, если ситуация не изменится – Киеву и Европе придется решать, можно ли вообще рассчитывать хоть в чем-нибудь на Вашингтон, добавил он.
В то же время экс-министр подчеркнул, что это гипотетическая ситуация, до которой можно и не дойти.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
В то же время экс-министр подчеркнул, что это гипотетическая ситуация, до которой можно и не дойти.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
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