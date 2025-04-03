https://ria.ru/20250403/ksir-2009003623.html

Иран может пересмотреть оборонную доктрину, заявили в КСИР

Иран может пересмотреть оборонную доктрину, заявили в КСИР - РИА Новости, 03.04.2025

Иран может пересмотреть оборонную доктрину, заявили в КСИР

Иран пересмотрит свою оборонную доктрину и ядерную программу, если против последней будут реализованы угрозы, военная агрессия против исламской республики лишь... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:10:00+03:00

2025-04-03T01:10:00+03:00

2025-04-03T01:26:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. Иран пересмотрит свою оборонную доктрину и ядерную программу, если против последней будут реализованы угрозы, военная агрессия против исламской республики лишь выведет атомную промышленность этой страны на новый уровень, заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники в американской администрации сообщала, что в США рассчитывают до осени завершить военные операции в Иране, если иранские власти не согласятся на сделку и не начнут демонтаж ядерной программы."В случае реализации угроз против (иранской - ред.) ядерной программы, Иран пересмотрит оборонную доктрину и суть своей ядерной программы. Сущность этого пересмотра предельно ясна", - приводит слова Джавани агентство Fars.Генерал подчеркнул, что "ни одна из заявленных целей военной агрессии, в том числе уничтожение атомной промышленности (Ирана - ред.), не будет реализована". По его словам, "эти действия врага (потенциальная военная агрессия против Тегерана - ред.) выведут атомную промышленность Ирана на новый уровень, и тогда нужно будет дать Ирану и оси сопротивления новое определение в уравнениях баланса сил на региональном и международном уровне". Он отметил также, что хотя "злодеяния" США и Израиля нанесут Ирану ущерб, ответный удар врагам будет жестче нанесенного.Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения по ядерной программе.Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, в мире, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан