https://ria.ru/20250403/krazha-2009012460.html
В Приморье мигрантов заподозрили в краже сейфа с четырьмя миллионами рублей
В Приморье мигрантов заподозрили в краже сейфа с четырьмя миллионами рублей - РИА Новости, 03.04.2025
В Приморье мигрантов заподозрили в краже сейфа с четырьмя миллионами рублей
Трое граждан одной из республик Средней Азии задержаны по подозрению в краже с оптовой базы в Уссурийске сейфа с 4 миллионами рублей, один из них был задержан в РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:14:00+03:00
2025-04-03T03:14:00+03:00
2025-04-03T03:14:00+03:00
происшествия
средняя азия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Трое граждан одной из республик Средней Азии задержаны по подозрению в краже с оптовой базы в Уссурийске сейфа с 4 миллионами рублей, один из них был задержан в аэропорту Владивостока при попытке покинуть страну, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. В полицию поступило сообщение индивидуального предпринимателя о краже металлического сейфа, в котором находилось свыше 4 миллионов рублей. Преступление попало на камеры видеонаблюдения на оптовой базе. "Вооружившись монтировкой, двое мужчин в медицинских масках путем взлома навесного замка проникли в складское помещение и похитили металлический сейф. Третий соучастник противоправного деяния ждал их в автомобиле, на котором злоумышленники скрылись с похищенным", - говорится в сообщении. Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемых, и уголовный розыск установил их личности. Правоохранители задержали троих граждан одной из республик Средней Азии в возрасте 21 года и 18 лет. Одного из них задержали в аэропорту при попытке покинуть страну. При обыске полицейские обнаружили около 1,5 миллиона рублей. Остальными деньгами подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению. Сейф они выкинули в мусорный бак. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Фигурантов заключили под стражу.
https://ria.ru/20250117/krazha-1994145294.html
https://ria.ru/20250310/krazha-2003995909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, средняя азия, уссурийск, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Средняя Азия, Уссурийск, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье мигрантов заподозрили в краже сейфа с четырьмя миллионами рублей
В Приморье задержали троих граждан Средней Азии за кражу сейфа
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Трое граждан одной из республик Средней Азии задержаны по подозрению в краже с оптовой базы в Уссурийске сейфа с 4 миллионами рублей, один из них был задержан в аэропорту Владивостока при попытке покинуть страну, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В полицию поступило сообщение индивидуального предпринимателя о краже металлического сейфа, в котором находилось свыше 4 миллионов рублей. Преступление попало на камеры видеонаблюдения на оптовой базе.
"Вооружившись монтировкой, двое мужчин в медицинских масках путем взлома навесного замка проникли в складское помещение и похитили металлический сейф. Третий соучастник противоправного деяния ждал их в автомобиле, на котором злоумышленники скрылись с похищенным", - говорится в сообщении.
Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемых, и уголовный розыск установил их личности. Правоохранители задержали троих граждан одной из республик Средней Азии
в возрасте 21 года и 18 лет. Одного из них задержали в аэропорту при попытке покинуть страну.
При обыске полицейские обнаружили около 1,5 миллиона рублей. Остальными деньгами подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению. Сейф они выкинули в мусорный бак.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Фигурантов заключили под стражу.