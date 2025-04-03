https://ria.ru/20250403/krazha-2009012460.html

В Приморье мигрантов заподозрили в краже сейфа с четырьмя миллионами рублей

В Приморье мигрантов заподозрили в краже сейфа с четырьмя миллионами рублей - РИА Новости, 03.04.2025

В Приморье мигрантов заподозрили в краже сейфа с четырьмя миллионами рублей

Трое граждан одной из республик Средней Азии задержаны по подозрению в краже с оптовой базы в Уссурийске сейфа с 4 миллионами рублей, один из них был задержан в РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:14:00+03:00

2025-04-03T03:14:00+03:00

2025-04-03T03:14:00+03:00

происшествия

средняя азия

уссурийск

владивосток

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Трое граждан одной из республик Средней Азии задержаны по подозрению в краже с оптовой базы в Уссурийске сейфа с 4 миллионами рублей, один из них был задержан в аэропорту Владивостока при попытке покинуть страну, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. В полицию поступило сообщение индивидуального предпринимателя о краже металлического сейфа, в котором находилось свыше 4 миллионов рублей. Преступление попало на камеры видеонаблюдения на оптовой базе. "Вооружившись монтировкой, двое мужчин в медицинских масках путем взлома навесного замка проникли в складское помещение и похитили металлический сейф. Третий соучастник противоправного деяния ждал их в автомобиле, на котором злоумышленники скрылись с похищенным", - говорится в сообщении. Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемых, и уголовный розыск установил их личности. Правоохранители задержали троих граждан одной из республик Средней Азии в возрасте 21 года и 18 лет. Одного из них задержали в аэропорту при попытке покинуть страну. При обыске полицейские обнаружили около 1,5 миллиона рублей. Остальными деньгами подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению. Сейф они выкинули в мусорный бак. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Фигурантов заключили под стражу.

https://ria.ru/20250117/krazha-1994145294.html

https://ria.ru/20250310/krazha-2003995909.html

средняя азия

уссурийск

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, средняя азия, уссурийск, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)