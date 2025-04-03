https://ria.ru/20250403/krasnodar-2009140353.html

В Краснодаре зафиксировали дефицит препарата от рассеянного склероза

В Краснодаре зафиксировали дефицит препарата от рассеянного склероза - РИА Новости, 03.04.2025

В Краснодаре зафиксировали дефицит препарата от рассеянного склероза

Дефицит препарата для лечения пациентов с рассеянным склерозом с действующим веществом глатирамера ацетат фиксируется в крупнейших сетях аптек Краснодара, при... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:06:00+03:00

2025-04-03T16:06:00+03:00

2025-04-03T16:06:00+03:00

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краснодар

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КРАСНОДАР, 3 апр – РИА Новости. Дефицит препарата для лечения пациентов с рассеянным склерозом с действующим веществом глатирамера ацетат фиксируется в крупнейших сетях аптек Краснодара, при этом там заявили, что это касается и остальных регионов РФ, где расположены их аптеки. Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания. "По наличию препарат с действующем веществом не числится во всех регионах, где есть наши аптеки", - сообщили РИА Новости в сети аптек "Надежда-Фарм", предложив оставить заявку поставщикам, которые могут ответить в течение 7-10 дней, в том числе и отказом. Справочная служба "Социальной аптеки" также сообщила РИА Новости, что из препаратов с глатирамера ацетат ранее у них можно было купить "Копаксон-Тева", но сейчас "его, к сожалению, нет ни в одной аптеке по нашей сети", "будет, не будет - неизвестно". В справочной аптек "Справмедика" ответили, что в Краснодаре препарат можно приобрести всего в двух аптеках города. При этом, по данным открытых источников, в краевой столице около тысячи аптек.

https://ria.ru/20250326/lekarstva-2007456499.html

https://ria.ru/20250402/lekarstva-2008848201.html

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