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В Краснодаре зафиксировали дефицит препарата от рассеянного склероза - РИА Новости, 03.04.2025
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16:06 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/krasnodar-2009140353.html
В Краснодаре зафиксировали дефицит препарата от рассеянного склероза
В Краснодаре зафиксировали дефицит препарата от рассеянного склероза - РИА Новости, 03.04.2025
В Краснодаре зафиксировали дефицит препарата от рассеянного склероза
Дефицит препарата для лечения пациентов с рассеянным склерозом с действующим веществом глатирамера ацетат фиксируется в крупнейших сетях аптек Краснодара, при... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:06:00+03:00
2025-04-03T16:06:00+03:00
общество
здоровье - общество
краснодар
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КРАСНОДАР, 3 апр – РИА Новости. Дефицит препарата для лечения пациентов с рассеянным склерозом с действующим веществом глатирамера ацетат фиксируется в крупнейших сетях аптек Краснодара, при этом там заявили, что это касается и остальных регионов РФ, где расположены их аптеки. Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания. "По наличию препарат с действующем веществом не числится во всех регионах, где есть наши аптеки", - сообщили РИА Новости в сети аптек "Надежда-Фарм", предложив оставить заявку поставщикам, которые могут ответить в течение 7-10 дней, в том числе и отказом. Справочная служба "Социальной аптеки" также сообщила РИА Новости, что из препаратов с глатирамера ацетат ранее у них можно было купить "Копаксон-Тева", но сейчас "его, к сожалению, нет ни в одной аптеке по нашей сети", "будет, не будет - неизвестно". В справочной аптек "Справмедика" ответили, что в Краснодаре препарат можно приобрести всего в двух аптеках города. При этом, по данным открытых источников, в краевой столице около тысячи аптек.
https://ria.ru/20250326/lekarstva-2007456499.html
https://ria.ru/20250402/lekarstva-2008848201.html
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общество, здоровье - общество, краснодар
Общество, Здоровье - Общество, Краснодар
В Краснодаре зафиксировали дефицит препарата от рассеянного склероза

В Краснодаре в аптеках зафиксировали дефицит препарата от рассеянного склероза

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 апр – РИА Новости. Дефицит препарата для лечения пациентов с рассеянным склерозом с действующим веществом глатирамера ацетат фиксируется в крупнейших сетях аптек Краснодара, при этом там заявили, что это касается и остальных регионов РФ, где расположены их аптеки.
Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания.
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"По наличию препарат с действующем веществом не числится во всех регионах, где есть наши аптеки", - сообщили РИА Новости в сети аптек "Надежда-Фарм", предложив оставить заявку поставщикам, которые могут ответить в течение 7-10 дней, в том числе и отказом.
Справочная служба "Социальной аптеки" также сообщила РИА Новости, что из препаратов с глатирамера ацетат ранее у них можно было купить "Копаксон-Тева", но сейчас "его, к сожалению, нет ни в одной аптеке по нашей сети", "будет, не будет - неизвестно".
В справочной аптек "Справмедика" ответили, что в Краснодаре препарат можно приобрести всего в двух аптеках города. При этом, по данным открытых источников, в краевой столице около тысячи аптек.
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