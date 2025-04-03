https://ria.ru/20250403/kot-2009107988.html

Кот, тайно приплывший из Стамбула, четвертую неделю живет в порту

Кот, тайно приплывший из Стамбула, четвертую неделю живет в порту - РИА Новости, 03.04.2025

Кот, тайно приплывший из Стамбула, четвертую неделю живет в порту

Кот Бурак из Стамбула, который тайком приплыл на корабле транспортно-логистической компании FESCO, уже четвертую неделю живет в порту Новороссийска, заявил РИА... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:13:00+03:00

2025-04-03T14:13:00+03:00

2025-04-03T16:20:00+03:00

стамбул

новороссийск

турция

fesco

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004610742_0:436:960:976_1920x0_80_0_0_a1a29ecde0bf03aadb547e0cfcbfd5d0.jpg

КРАСНОДАР, 3 апр — РИА Новости. Кот Бурак из Стамбула, который тайком приплыл на корабле транспортно-логистической компании FESCO, уже четвертую неделю живет в порту Новороссийска, заявил РИА Новости источник."Путешественник обзавелся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку", — сказал собеседник агентства.В компании сообщали, что с 11 марта кот находится в порту Новороссийска. Он спрятался на российском корабле и доплыл туда из Стамбула, моряки прозвали пушистика Бурак.При этом представители FESCO отмечали, что "нелегальное" путешествие кота может закончиться депортацией в Турцию.В компании добавили, что Бурака многие хотят приютить, но он не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Обратно в Турцию вернуться незадекларированное животное без документов тоже не может.Компания для решения вопроса обратилась в Россельхознадзор. Кроме того, надзорные органы должны прислать ветеринара для осмотра на предмет заболеваний. Частного специалиста туда привезти нельзя, так как порт — это часть госграницы, допуск туда ограничен.

https://ria.ru/20250327/kot-2007808428.html

https://ria.ru/20250301/kot-2002397415.html

https://ria.ru/20250314/kot-2005013262.html

стамбул

новороссийск

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, новороссийск, турция, fesco, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)