https://ria.ru/20250403/kot-2009107988.html
Кот, тайно приплывший из Стамбула, четвертую неделю живет в порту
Кот, тайно приплывший из Стамбула, четвертую неделю живет в порту - РИА Новости, 03.04.2025
Кот, тайно приплывший из Стамбула, четвертую неделю живет в порту
Кот Бурак из Стамбула, который тайком приплыл на корабле транспортно-логистической компании FESCO, уже четвертую неделю живет в порту Новороссийска, заявил РИА... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:13:00+03:00
2025-04-03T14:13:00+03:00
2025-04-03T16:20:00+03:00
стамбул
новороссийск
турция
fesco
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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КРАСНОДАР, 3 апр — РИА Новости. Кот Бурак из Стамбула, который тайком приплыл на корабле транспортно-логистической компании FESCO, уже четвертую неделю живет в порту Новороссийска, заявил РИА Новости источник."Путешественник обзавелся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку", — сказал собеседник агентства.В компании сообщали, что с 11 марта кот находится в порту Новороссийска. Он спрятался на российском корабле и доплыл туда из Стамбула, моряки прозвали пушистика Бурак.При этом представители FESCO отмечали, что "нелегальное" путешествие кота может закончиться депортацией в Турцию.В компании добавили, что Бурака многие хотят приютить, но он не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Обратно в Турцию вернуться незадекларированное животное без документов тоже не может.Компания для решения вопроса обратилась в Россельхознадзор. Кроме того, надзорные органы должны прислать ветеринара для осмотра на предмет заболеваний. Частного специалиста туда привезти нельзя, так как порт — это часть госграницы, допуск туда ограничен.
https://ria.ru/20250327/kot-2007808428.html
https://ria.ru/20250301/kot-2002397415.html
https://ria.ru/20250314/kot-2005013262.html
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стамбул, новороссийск, турция, fesco, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Стамбул, Новороссийск, Турция, FESCO, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Кот, тайно приплывший из Стамбула, четвертую неделю живет в порту
Кот, тайно приплывший в Новороссийск из Стамбула, четвертую неделю живет в порту