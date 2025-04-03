https://ria.ru/20250403/kosmos-2009081642.html

Рябков допустил продолжение сотрудничества с США в освоении космоса

Рябков допустил продолжение сотрудничества с США в освоении космоса - РИА Новости, 03.04.2025

Рябков допустил продолжение сотрудничества с США в освоении космоса

Россия допускает, что при наличии политической воли сотрудничество с США в мирном освоении космоса продолжится, как и контакты НАСА с Роскосмосом, заявил... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:37:00+03:00

2025-04-03T12:37:00+03:00

2025-04-03T12:37:00+03:00

космос - риа наука

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сергей рябков

илон маск

наса

роскосмос

аполлон (лимасол)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия допускает, что при наличии политической воли сотрудничество с США в мирном освоении космоса продолжится, как и контакты НАСА с Роскосмосом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью. "Компании, которые контролирует этот бизнесмен (Илон Маск - ред.), за последние годы добились многого на направлении освоения космоса, исследований космоса, создания новых технологий, которые применимы в этой сфере. У нас тоже есть большие и технологические заделы, и уникальный опыт в данной сфере. Я думаю, что по линии так называемого государственно-частного партнерства, при наличии должной политической воли с обеих сторон у нас все получится. И мы достигнем результатов, которые, хочется надеяться, превзойдут резонансный опыт прошлого, такой, например, как программа "Союз Аполлон", и множество других вещей: МКС, программа поставок российских двигателей в США. Там, кстати, постепенно отказываются от нашей продукции в этой сфере, - это было ожидаемо, но работы на взаимовыгодной основе вполне возможны", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". "Просто надо понимать, насколько все это стыкуется с действующим и в значительной мере усилившимся санкционным режимом с американской стороны. Есть сюжет о том, что будет дальше с МКС, это тоже обсуждается. Я думаю, что контакты по линии Роскосмоса и НАСА продолжатся, как и упомянутое вами направление, связанное с деятельностью мультимиллиардера Илона Маска", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20250117/ssha-1994020566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, сша, сергей рябков, илон маск, наса, роскосмос, аполлон (лимасол)