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Рябков допустил продолжение сотрудничества с США в освоении космоса - РИА Новости, 03.04.2025
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12:37 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kosmos-2009081642.html
Рябков допустил продолжение сотрудничества с США в освоении космоса
Рябков допустил продолжение сотрудничества с США в освоении космоса - РИА Новости, 03.04.2025
Рябков допустил продолжение сотрудничества с США в освоении космоса
Россия допускает, что при наличии политической воли сотрудничество с США в мирном освоении космоса продолжится, как и контакты НАСА с Роскосмосом, заявил... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:37:00+03:00
2025-04-03T12:37:00+03:00
космос - риа наука
россия
сша
сергей рябков
илон маск
наса
роскосмос
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия допускает, что при наличии политической воли сотрудничество с США в мирном освоении космоса продолжится, как и контакты НАСА с Роскосмосом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью. "Компании, которые контролирует этот бизнесмен (Илон Маск - ред.), за последние годы добились многого на направлении освоения космоса, исследований космоса, создания новых технологий, которые применимы в этой сфере. У нас тоже есть большие и технологические заделы, и уникальный опыт в данной сфере. Я думаю, что по линии так называемого государственно-частного партнерства, при наличии должной политической воли с обеих сторон у нас все получится. И мы достигнем результатов, которые, хочется надеяться, превзойдут резонансный опыт прошлого, такой, например, как программа "Союз Аполлон", и множество других вещей: МКС, программа поставок российских двигателей в США. Там, кстати, постепенно отказываются от нашей продукции в этой сфере, - это было ожидаемо, но работы на взаимовыгодной основе вполне возможны", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". "Просто надо понимать, насколько все это стыкуется с действующим и в значительной мере усилившимся санкционным режимом с американской стороны. Есть сюжет о том, что будет дальше с МКС, это тоже обсуждается. Я думаю, что контакты по линии Роскосмоса и НАСА продолжатся, как и упомянутое вами направление, связанное с деятельностью мультимиллиардера Илона Маска", - добавил Рябков.
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космос - риа наука, россия, сша, сергей рябков, илон маск, наса, роскосмос, аполлон (лимасол)
Космос - РИА Наука, Россия, США, Сергей Рябков, Илон Маск, НАСА, Роскосмос, Аполлон (Лимасол)
Рябков допустил продолжение сотрудничества с США в освоении космоса

Рябков допустил продолжение сотрудничества "Роскосмоса" и NASA

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия допускает, что при наличии политической воли сотрудничество с США в мирном освоении космоса продолжится, как и контакты НАСА с Роскосмосом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью.
"Компании, которые контролирует этот бизнесмен (Илон Маск - ред.), за последние годы добились многого на направлении освоения космоса, исследований космоса, создания новых технологий, которые применимы в этой сфере. У нас тоже есть большие и технологические заделы, и уникальный опыт в данной сфере. Я думаю, что по линии так называемого государственно-частного партнерства, при наличии должной политической воли с обеих сторон у нас все получится. И мы достигнем результатов, которые, хочется надеяться, превзойдут резонансный опыт прошлого, такой, например, как программа "Союз Аполлон", и множество других вещей: МКС, программа поставок российских двигателей в США. Там, кстати, постепенно отказываются от нашей продукции в этой сфере, - это было ожидаемо, но работы на взаимовыгодной основе вполне возможны", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Просто надо понимать, насколько все это стыкуется с действующим и в значительной мере усилившимся санкционным режимом с американской стороны. Есть сюжет о том, что будет дальше с МКС, это тоже обсуждается. Я думаю, что контакты по линии Роскосмоса и НАСА продолжатся, как и упомянутое вами направление, связанное с деятельностью мультимиллиардера Илона Маска", - добавил Рябков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Космос - РИА НаукаРоссияСШАСергей РябковИлон МаскНАСАРоскосмосАполлон (Лимасол)
 
 
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