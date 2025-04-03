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В Южной Корее ситуацию с пошлинами США назвали крайне серьезной - РИА Новости, 03.04.2025
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06:55 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/koreja-2009024079.html
В Южной Корее ситуацию с пошлинами США назвали крайне серьезной
В Южной Корее ситуацию с пошлинами США назвали крайне серьезной - РИА Новости, 03.04.2025
В Южной Корее ситуацию с пошлинами США назвали крайне серьезной
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер Хан Дак Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявление США... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:55:00+03:00
2025-04-03T06:55:00+03:00
сша
южная корея
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер Хан Дак Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявление США 25-процентных пошлин на импорт из Южной Кореи, назвав ситуацию "крайне серьезной", передает агентство Рёнхап. Президент США Дональд Трамп В среду подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Взаимный тариф на импорт из Южной Кореи составил 25%. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности. "Поскольку ситуация становится очень серьезной в связи с приближением глобальной тарифной войны, правительство должно использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для преодоления этого торгового кризиса", - заявил Хан Док Су во время экстренного совещания целевой группы по стратегии экономики и безопасности, в котором приняли участие министр финансов Чхве Сан Мок, министр промышленности Ан Док Кын и другие высокопоставленные чиновники. Он дал указания тщательно проанализировать детали и последствия новых тарифов вместе с предприятиями и активно участвовать в переговорах с США, чтобы минимизировать ущерб для страны. Он также поручил правительству оперативно разработать меры экстренной поддержки для компаний и секторов, затронутых тарифами, включая автомобильную промышленность.
https://ria.ru/20250403/tailand-2009023911.html
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сша
южная корея
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сша, южная корея, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Южная Корея, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Южной Корее ситуацию с пошлинами США назвали крайне серьезной

Хан Дак Су поручил правительству Южной Кореи принять меры в ответ на пошлины США

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер Хан Дак Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявление США 25-процентных пошлин на импорт из Южной Кореи, назвав ситуацию "крайне серьезной", передает агентство Рёнхап.
Президент США Дональд Трамп В среду подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Взаимный тариф на импорт из Южной Кореи составил 25%. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности.
Лидер партии Пхыа Тхаи Пхетхонгтхан Чинават - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Премьер Таиланда призвала население не беспокоиться о новых пошлинах США
Вчера, 06:50
"Поскольку ситуация становится очень серьезной в связи с приближением глобальной тарифной войны, правительство должно использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для преодоления этого торгового кризиса", - заявил Хан Док Су во время экстренного совещания целевой группы по стратегии экономики и безопасности, в котором приняли участие министр финансов Чхве Сан Мок, министр промышленности Ан Док Кын и другие высокопоставленные чиновники.
Он дал указания тщательно проанализировать детали и последствия новых тарифов вместе с предприятиями и активно участвовать в переговорах с США, чтобы минимизировать ущерб для страны.
Он также поручил правительству оперативно разработать меры экстренной поддержки для компаний и секторов, затронутых тарифами, включая автомобильную промышленность.
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2 апреля, 22:15
 
СШАЮжная КореяВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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