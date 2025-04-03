https://ria.ru/20250403/koreja-2009024079.html

В Южной Корее ситуацию с пошлинами США назвали крайне серьезной

В Южной Корее ситуацию с пошлинами США назвали крайне серьезной - РИА Новости, 03.04.2025

В Южной Корее ситуацию с пошлинами США назвали крайне серьезной

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер Хан Дак Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявление США... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:55:00+03:00

2025-04-03T06:55:00+03:00

2025-04-03T06:55:00+03:00

сша

южная корея

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер Хан Дак Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявление США 25-процентных пошлин на импорт из Южной Кореи, назвав ситуацию "крайне серьезной", передает агентство Рёнхап. Президент США Дональд Трамп В среду подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Взаимный тариф на импорт из Южной Кореи составил 25%. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности. "Поскольку ситуация становится очень серьезной в связи с приближением глобальной тарифной войны, правительство должно использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для преодоления этого торгового кризиса", - заявил Хан Док Су во время экстренного совещания целевой группы по стратегии экономики и безопасности, в котором приняли участие министр финансов Чхве Сан Мок, министр промышленности Ан Док Кын и другие высокопоставленные чиновники. Он дал указания тщательно проанализировать детали и последствия новых тарифов вместе с предприятиями и активно участвовать в переговорах с США, чтобы минимизировать ущерб для страны. Он также поручил правительству оперативно разработать меры экстренной поддержки для компаний и секторов, затронутых тарифами, включая автомобильную промышленность.

https://ria.ru/20250403/tailand-2009023911.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html

сша

южная корея

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, южная корея, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире