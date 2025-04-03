https://ria.ru/20250403/koreja-2009019322.html

Южная Корея отреагировала на пошлины США

Южная Корея отреагировала на пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025

Южная Корея отреагировала на пошлины США

Министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что правительство будет использовать все доступные меры, чтобы помочь стабилизировать рынки после объявления... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:30:00+03:00

2025-04-03T05:30:00+03:00

2025-04-03T05:30:00+03:00

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южная корея

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экономика

пошлины

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СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что правительство будет использовать все доступные меры, чтобы помочь стабилизировать рынки после объявления тарифов США, пообещав "быстрые" и "индивидуальные" меры поддержки для местных производителей, передает агентство Рёнхап. Президент США Дональд Трамп В среду подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Взаимный тариф на импорт из Южной Кореи составил 25%. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности. "Тарифные меры правительства США, вероятно, сохранят высокую волатильность на мировом финансовом рынке в течение некоторого времени, и ожидается, что внутренние финансовые и валютные рынки также отреагируют чутко", - заявил Чхве Сан Мок на встрече правительства по макроэкономическим и финансовым вопросам, где присутствовал глава Банка Кореи, а также руководители Комиссии по финансовым услугам и Службы финансового надзора. Министр подчеркнул, что правительство готово принять "немедленные меры" по стабилизации рынка в случае усиления финансовой нестабильности. Он также подчеркнул, что правительство будет придерживаться комплексного подхода в своих переговорах с Вашингтоном, стремясь минимизировать потенциальное экономическое воздействие путем анализа последней торговой политики США. "Мы приложим согласованные усилия всего правительства, чтобы смягчить любой ущерб, нанесенный нашей экономике, и через целевую группу по стратегии экономической безопасности разработаем наилучшие возможные стратегии реагирования в сотрудничестве с частным сектором", - добавил Чхве Сан Мок. Он сообщил, что правительство поэтапно объявит о подробных мерах поддержки для устранения последствий для пострадавших отраслей, таких как автомобилестроение.

https://ria.ru/20250403/ssha-2009009956.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html

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сша, южная корея, дональд трамп, экономика, пошлины