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"Несколько недель". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за России - РИА Новости, 03.04.2025
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22:58 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/konflikt-2009219973.html
"Несколько недель". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за России
"Несколько недель". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за России - РИА Новости, 03.04.2025
"Несколько недель". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за России
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х призвал американского президента Дональда Трампа убрать Владимира Зеленского и прекратить помощь РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:58:00+03:00
2025-04-03T22:58:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
краснодарский край
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х призвал американского президента Дональда Трампа убрать Владимира Зеленского и прекратить помощь ВСУ."Вместо того, чтобы обвинять Россию, президент США должен набраться храбрости и прекратить всю военную помощь ВСУ, а также выгнать Зеленского", — написал он.По мнению эксперта, в таком достижение мира станет вопросом нескольких недель.Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250403/ukraine-2009141239.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, краснодарский край, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
"Несколько недель". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за России

Профессор Малинен призвал Трампа прекратить помощь ВСУ и убрать Зеленского

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х призвал американского президента Дональда Трампа убрать Владимира Зеленского и прекратить помощь ВСУ.
"Вместо того, чтобы обвинять Россию, президент США должен набраться храбрости и прекратить всю военную помощь ВСУ, а также выгнать Зеленского", — написал он.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
На Украине назвали отличие Зеленского от Трампа
Вчера, 16:08
По мнению эксперта, в таком достижение мира станет вопросом нескольких недель.
Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Вчера, 17:08
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
 
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