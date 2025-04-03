https://ria.ru/20250403/konflikt-2009219973.html

"Несколько недель". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за России

"Несколько недель". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за России - РИА Новости, 03.04.2025

"Несколько недель". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х призвал американского президента Дональда Трампа убрать Владимира Зеленского и прекратить помощь РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T22:58:00+03:00

2025-04-03T22:58:00+03:00

2025-04-03T22:58:00+03:00

в мире

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сша

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владимир зеленский

владимир путин

краснодарский край

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х призвал американского президента Дональда Трампа убрать Владимира Зеленского и прекратить помощь ВСУ."Вместо того, чтобы обвинять Россию, президент США должен набраться храбрости и прекратить всю военную помощь ВСУ, а также выгнать Зеленского", — написал он.По мнению эксперта, в таком достижение мира станет вопросом нескольких недель.Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250403/ukraine-2009141239.html

https://ria.ru/20250403/katastrofa-2009161460.html

россия

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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, краснодарский край, вооруженные силы украины