"Несколько недель". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за России
Профессор Малинен призвал Трампа прекратить помощь ВСУ и убрать Зеленского
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х призвал американского президента Дональда Трампа убрать Владимира Зеленского и прекратить помощь ВСУ.
"Вместо того, чтобы обвинять Россию, президент США должен набраться храбрости и прекратить всю военную помощь ВСУ, а также выгнать Зеленского", — написал он.
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По мнению эксперта, в таком достижение мира станет вопросом нескольких недель.
Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.