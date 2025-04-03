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Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 03.04.2025
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:44:00+03:00
2025-04-03T23:44:00+03:00
2025-04-03T23:58:00+03:00
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кирилл дмитриев
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экономика
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании хотят вернуться в РФ."Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.По его словам, американские компании "хотят занять те ниши, из которых ушли европейские". Дмитриев при этом подчеркнул, что в случае такого возвращения приоритет будет отдаваться российским компаниям.
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в мире, россия, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, экономика
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Экономика
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ
Дмитриев: многие американские компании хотят вернуться на российский рынок