https://ria.ru/20250403/kompanii-2009223329.html

Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ

Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 03.04.2025

Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T23:44:00+03:00

2025-04-03T23:44:00+03:00

2025-04-03T23:58:00+03:00

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экономика

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании хотят вернуться в РФ."Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.По его словам, американские компании "хотят занять те ниши, из которых ушли европейские". Дмитриев при этом подчеркнул, что в случае такого возвращения приоритет будет отдаваться российским компаниям.

https://ria.ru/20250401/gd-2008531345.html

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в мире, россия, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, экономика