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Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 03.04.2025
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23:44 03.04.2025 (обновлено: 23:58 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/kompanii-2009223329.html
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 03.04.2025
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:44:00+03:00
2025-04-03T23:58:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
экономика
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании хотят вернуться в РФ."Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.По его словам, американские компании "хотят занять те ниши, из которых ушли европейские". Дмитриев при этом подчеркнул, что в случае такого возвращения приоритет будет отдаваться российским компаниям.
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в мире, россия, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, экономика
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Экономика
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил глава РФПИ

Дмитриев: многие американские компании хотят вернуться на российский рынок

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании хотят вернуться в РФ.
"Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
По его словам, американские компании "хотят занять те ниши, из которых ушли европейские". Дмитриев при этом подчеркнул, что в случае такого возвращения приоритет будет отдаваться российским компаниям.
Госдума - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В ГД внесут проект о налоге на прибыль для западных компаний
1 апреля, 01:18
 
В миреРоссияВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЭкономика
 
 
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