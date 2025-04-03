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WP: утечка в Signal показала, что Трамп собрал эффективную команду - РИА Новости, 03.04.2025
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18:03 03.04.2025 (обновлено: 18:15 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/komanda-2009180095.html
WP: утечка в Signal показала, что Трамп собрал эффективную команду
WP: утечка в Signal показала, что Трамп собрал эффективную команду - РИА Новости, 03.04.2025
WP: утечка в Signal показала, что Трамп собрал эффективную команду
Утечка обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа военных планов в мессенджере Signal показала, что Трамп собрал эффективную команду,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:03:00+03:00
2025-04-03T18:15:00+03:00
в мире
технологии
сша
йемен
афганистан
дональд трамп
марк тиссен
джо байден
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Утечка обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа военных планов в мессенджере Signal показала, что Трамп собрал эффективную команду, которая способна провести успешную военную операцию, считает колумнист газеты Washington Post Марк Тиссен. "На фоне возмущения вокруг "сигналгейта" одно обстоятельство имеет первостепенное значение. Подробности сообщений дали американцам представление о внутренней работе высококвалифицированной команды по обеспечению национальной безопасности, проводящей успешную военную операцию по приказу решительного президента США. После четырех лет катастрофического лидерства (экс-президента США - ред.) Джо Байдена на мировой арене мы все должны испытывать облегчение", - пишет автор. По его мнению, утечка не раскрыла ничего нелицеприятного, военная операция не была скомпрометирована и ни один американец не погиб в ходе последующих ударов по Йемену. Тиссен также отметил сплоченность команды Трампа и сравнил эффективную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситов) с хаотичным уходом американских военных из Афганистана при Байдене. При этом он не оправдывает использования чиновниками мессенджера Signal и считает, что теперь такой практике положат конец. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений. Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
https://ria.ru/20250330/tramp-2008196707.html
https://ria.ru/20250326/signal-2007435052.html
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в мире, технологии, сша, йемен, афганистан, дональд трамп, марк тиссен, джо байден, ансар алла, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Технологии, США, Йемен, Афганистан, Дональд Трамп, Марк Тиссен, Джо Байден, Ансар Алла, Министерство обороны США, Введение Трампом пошлин на импорт
WP: утечка в Signal показала, что Трамп собрал эффективную команду

WP: переписка чиновников Signal показала эффективность команды Трампа

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Утечка обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа военных планов в мессенджере Signal показала, что Трамп собрал эффективную команду, которая способна провести успешную военную операцию, считает колумнист газеты Washington Post Марк Тиссен.
"На фоне возмущения вокруг "сигналгейта" одно обстоятельство имеет первостепенное значение. Подробности сообщений дали американцам представление о внутренней работе высококвалифицированной команды по обеспечению национальной безопасности, проводящей успешную военную операцию по приказу решительного президента США. После четырех лет катастрофического лидерства (экс-президента США - ред.) Джо Байдена на мировой арене мы все должны испытывать облегчение", - пишет автор.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп не собирается увольнять своих чиновников из-за скандала с Signal
30 марта, 03:05
По его мнению, утечка не раскрыла ничего нелицеприятного, военная операция не была скомпрометирована и ни один американец не погиб в ходе последующих ударов по Йемену. Тиссен также отметил сплоченность команды Трампа и сравнил эффективную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситов) с хаотичным уходом американских военных из Афганистана при Байдене. При этом он не оправдывает использования чиновниками мессенджера Signal и считает, что теперь такой практике положат конец.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Демократы запросили у Белого дома полную расшифровку переписки в Signal
26 марта, 13:43
 
В миреТехнологииСШАЙеменАфганистанДональд ТрампМарк ТиссенДжо БайденАнсар АллаМинистерство обороны СШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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