https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html

Президент Колумбии назвал введение пошлин Трампом смертью неолиберализма

Президент Колумбии назвал введение пошлин Трампом смертью неолиберализма - РИА Новости, 03.04.2025

Президент Колумбии назвал введение пошлин Трампом смертью неолиберализма

Президент Колумбии Густаво Петро в своем блоге в Х назвал возможной ошибкой введение США пошлин на весь импорт, которое знаменует конец глобальной эпохи... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:09:00+03:00

2025-04-03T03:09:00+03:00

2025-04-03T03:10:00+03:00

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МЕХИКО, 3 апр - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в своем блоге в Х назвал возможной ошибкой введение США пошлин на весь импорт, которое знаменует конец глобальной эпохи свободной торговли, провозглашенной неолиберализмом, отметив сбалансированную тарифную политику своей страны. "Сегодня неолиберализм, который провозглашал политику свободной торговли по всему миру, умер. Те, кто продолжают цепляться за эту экстремальную идеологию, должны осознать, что держатся за труп", – написал Петро. Президент США Дональд Трамп объявил в среду о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Колумбийский лидер отметил, что ни абсолютный протекционизм, ни полностью свободная торговля не являются разумной стратегией, и напомнил о "разумном" подходе к пошлинам в собственном правительстве: "Мы снижаем пошлины на то, что способствует передовой индустриализации в Колумбии, и повышаем на то, что препятствует развитию стратегических отраслей ... Мы снизим тарифы там, где это приведет к увеличению числа рабочих мест в Колумбии, и повысим тарифы там, где мы теряем слишком много рабочих мест в стране", – пояснил Петро. Согласно представленным на выступлении Трампа данным, Колумбия взимает 10% пошлину с товаров из США, и с настоящего момента ответные пошлины также составят для них 10%. "Правительство США теперь полагает, что, повысив пошлины на свой импорт в целом, оно может увеличить собственное производство, богатство и занятость. По моему мнению, это может быть большой ошибкой", - добавил президент южноамериканской страны.

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008993829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, колумбия, густаво петро, дональд трамп, в мире