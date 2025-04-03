https://ria.ru/20250403/koloniya-2009038692.html

Соучастница экс-главы ЧЭМК по делу об интиме со школьницами получила срок

Соучастница экс-главы ЧЭМК по делу об интиме со школьницами получила срок - РИА Новости, 03.04.2025

Соучастница экс-главы ЧЭМК по делу об интиме со школьницами получила срок

Суд назначил наказание в виде 3 лет колонии общего режима Дарье Филичкиной, соучастнице осужденного за интим со школьницами экс-директора Челябинского... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:57:00+03:00

2025-04-03T09:57:00+03:00

2025-04-03T09:57:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 3 лет колонии общего режима Дарье Филичкиной, соучастнице осужденного за интим со школьницами экс-директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, она признала свою вину, сообщил в четверг Калининский райсуд Челябинска. Калининский районный суд Челябинска 11 декабря 2024 года назначил Ходоровскому 4 года лишения свободы условно с испытательном сроком на три года. Он был признан виновным по статьям о развратных действиях, получении сексуальных услуг несовершеннолетнего, изготовлении порно. Ходоровский признал вину в полном объеме и заключил сделку со следствием. "Подсудимая Филичкина признала вину по предъявленному обвинению как в ходе расследования, так и судебного следствия. Приговором Калининского районного суда Челябинска… ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Назначенное Филичкиной наказание в виде 3 лет лишения свободы… отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией), уточняется в сообщении. Как сообщалось, Павел Ходоровский, которому на тот момент было 73 года, был задержан 11 июня прошлого года и на следующий день арестован. Руководил ЧЭМК он с 2001 года. Его предполагаемая сообщница Дарья Филичкина была задержана также в июне и помещена под арест.

https://ria.ru/20250306/nasilie-2003389232.html

https://rsport.ria.ru/20241010/trener-1977367661.html

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происшествия, челябинск, россия