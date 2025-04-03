https://ria.ru/20250403/kitay-2009019500.html

Китай призвал США отменить пошлины

Китай призвал США отменить пошлины - РИА Новости, 03.04.2025

Китай призвал США отменить пошлины

Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:34:00+03:00

2025-04-03T05:34:00+03:00

2025-04-03T06:07:00+03:00

китай

сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

дональд трамп

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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга."В торговой войне нет победителей, протекционизм не имеет выхода", - подчеркивается в заявлении."Китайская сторона призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, надлежащим образом решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправного диалога", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008993829.html

https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html

китай

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, дональд трамп