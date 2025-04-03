Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США отменить пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 03.04.2025 (обновлено: 06:07 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/kitay-2009019500.html
Китай призвал США отменить пошлины
Китай призвал США отменить пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
Китай призвал США отменить пошлины
Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:34:00+03:00
2025-04-03T06:07:00+03:00
китай
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg
ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга."В торговой войне нет победителей, протекционизм не имеет выхода", - подчеркивается в заявлении."Китайская сторона призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, надлежащим образом решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправного диалога", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008993829.html
https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd319f7246cd21e3c88a351a09fc8266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, дональд трамп
Китай, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Дональд Трамп
Китай призвал США отменить пошлины

Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США ввели пошлины на товары из других стран
Вчера, 23:53
"В торговой войне нет победителей, протекционизм не имеет выхода", - подчеркивается в заявлении.
"Китайская сторона призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, надлежащим образом решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправного диалога", - говорится в заявлении.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Президент Колумбии назвал введение пошлин Трампом смертью неолиберализма
03:09
 
КитайСШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала