https://ria.ru/20250403/kitay-2009019500.html
Китай призвал США отменить пошлины
Китай призвал США отменить пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
Китай призвал США отменить пошлины
Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:34:00+03:00
2025-04-03T05:34:00+03:00
2025-04-03T06:07:00+03:00
китай
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
дональд трамп
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга."В торговой войне нет победителей, протекционизм не имеет выхода", - подчеркивается в заявлении."Китайская сторона призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, надлежащим образом решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправного диалога", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, дональд трамп
Китай, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Дональд Трамп
Китай призвал США отменить пошлины
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры