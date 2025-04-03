https://ria.ru/20250403/kitay-2009017110.html

Пошлины против Китая сложатся с ранее введенными, предупредил Минфин США

Пошлины против Китая сложатся с ранее введенными, предупредил Минфин США - РИА Новости, 03.04.2025

Пошлины против Китая сложатся с ранее введенными, предупредил Минфин США

Новые пошлины на китайский импорт, введённые администрацией Дональда Трампа, складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, заявил в среду... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T04:58:00+03:00

2025-04-03T04:58:00+03:00

2025-04-03T05:11:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

министерство финансов сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Новые пошлины на китайский импорт, введённые администрацией Дональда Трампа, складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент. В ходе интервью на телеканале CNN его спросили, означает ли совокупность ставки в рамках зеркальных пошлин в 34% и действовавшей ранее 20% пошлины, что итоговая ставка для Китая составляет 54%. "Насколько я понимаю, все обстоит так", — сказал Бессент, отвечая на вопрос. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250401/kontrol-2008852531.html

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сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, министерство финансов сша, в мире