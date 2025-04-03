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Пошлины против Китая сложатся с ранее введенными, предупредил Минфин США
Пошлины против Китая сложатся с ранее введенными, предупредил Минфин США - РИА Новости, 03.04.2025
Пошлины против Китая сложатся с ранее введенными, предупредил Минфин США
Новые пошлины на китайский импорт, введённые администрацией Дональда Трампа, складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, заявил в среду... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:58:00+03:00
2025-04-03T04:58:00+03:00
2025-04-03T05:11:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Новые пошлины на китайский импорт, введённые администрацией Дональда Трампа, складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент. В ходе интервью на телеканале CNN его спросили, означает ли совокупность ставки в рамках зеркальных пошлин в 34% и действовавшей ранее 20% пошлины, что итоговая ставка для Китая составляет 54%. "Насколько я понимаю, все обстоит так", — сказал Бессент, отвечая на вопрос. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, министерство финансов сша, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Министерство финансов США, В мире
Пошлины против Китая сложатся с ранее введенными, предупредил Минфин США
Бессент: новые пошлины США на китайский импорт в сумме достигли 54%