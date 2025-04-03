Китай обвинил США в торговом протекционизме
Китай обвинил США в торговом протекционизме после введения пошлин
© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. США, введя 25% пошлины на импорт автомобилей, вновь прибегли к торговому протекционизму под предлогом защиты нацбезопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
"Китай решительно выступает против соответствующих тарифных мер, введенных США на основании статьи 232", - заявил Хэ Ядун.
Он подчеркнул, что механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации уже давно признал, что тарифные меры США, водимые в соответствии со статьей 232, нарушают правила многосторонней торговли.
"В этот раз США ввели тарифные меры на основе так называемого отчета о расследовании по делу об автомобилях (в соответствии со статьей-ред.) 232, проведенного шесть лет назад, вновь прибегнув к торговому протекционизму под предлогом национальной безопасности", - указал он.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
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