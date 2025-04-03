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Китай обвинил США в торговом протекционизме - РИА Новости, 03.04.2025
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11:21 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kitaj-2009061598.html
Китай обвинил США в торговом протекционизме
Китай обвинил США в торговом протекционизме - РИА Новости, 03.04.2025
Китай обвинил США в торговом протекционизме
США, введя 25% пошлины на импорт автомобилей, вновь прибегли к торговому протекционизму под предлогом защиты нацбезопасности, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:21:00+03:00
2025-04-03T11:21:00+03:00
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
ван и (политик)
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. США, введя 25% пошлины на импорт автомобилей, вновь прибегли к торговому протекционизму под предлогом защиты нацбезопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Президент США Дональд Трамп ранее подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". "Китай решительно выступает против соответствующих тарифных мер, введенных США на основании статьи 232", - заявил Хэ Ядун. Он подчеркнул, что механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации уже давно признал, что тарифные меры США, водимые в соответствии со статьей 232, нарушают правила многосторонней торговли. "В этот раз США ввели тарифные меры на основе так называемого отчета о расследовании по делу об автомобилях (в соответствии со статьей-ред.) 232, проведенного шесть лет назад, вновь прибегнув к торговому протекционизму под предлогом национальной безопасности", - указал он. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
https://ria.ru/20250403/rada-2009058611.html
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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, ван и (политик), всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Ван И (политик), Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Китай обвинил США в торговом протекционизме

Китай обвинил США в торговом протекционизме после введения пошлин

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. США, введя 25% пошлины на импорт автомобилей, вновь прибегли к торговому протекционизму под предлогом защиты нацбезопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
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"Китай решительно выступает против соответствующих тарифных мер, введенных США на основании статьи 232", - заявил Хэ Ядун.
Он подчеркнул, что механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации уже давно признал, что тарифные меры США, водимые в соответствии со статьей 232, нарушают правила многосторонней торговли.
"В этот раз США ввели тарифные меры на основе так называемого отчета о расследовании по делу об автомобилях (в соответствии со статьей-ред.) 232, проведенного шесть лет назад, вновь прибегнув к торговому протекционизму под предлогом национальной безопасности", - указал он.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
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СШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампВан И (политик)Всемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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