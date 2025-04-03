В России появится училище имени погибшего генерала Кириллова
В РФ откроют Саратовское училище имени погибшего начальника войск РХБЗ Кириллова
Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать Саратовское училище РХБЗ и назвать его в честь погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, следует из подписанного им распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Создать федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, генерал-лейтенанта И.А.Кириллова" министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
Биография Игоря Кириллова
18 декабря 2024, 11:37
Отмечается, что в училище будут преподавать по программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также вести научную деятельность.
Штатная численность нового вуза составит 1300 военнослужащих и гражданских лиц.
Распоряжение правительства предписывает создать новое училище до 1 сентября 2025 года.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.