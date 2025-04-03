Рейтинг@Mail.ru
В России появится училище имени погибшего генерала Кириллова - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kirillov-2009201916.html
В России появится училище имени погибшего генерала Кириллова
В России появится училище имени погибшего генерала Кириллова - РИА Новости, 03.04.2025
В России появится училище имени погибшего генерала Кириллова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать Саратовское училище РХБЗ и назвать его в честь погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, следует... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:46:00+03:00
2025-04-03T19:46:00+03:00
россия
игорь кириллов
михаил мишустин
войска рхбз
происшествия
образование - общество
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989601657_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_29963a79c549cc65cc5fd0c0dc64b9d4.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать Саратовское училище РХБЗ и назвать его в честь погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, следует из подписанного им распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Создать федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, генерал-лейтенанта И.А.Кириллова" министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе. Отмечается, что в училище будут преподавать по программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также вести научную деятельность. Штатная численность нового вуза составит 1300 военнослужащих и гражданских лиц. Распоряжение правительства предписывает создать новое училище до 1 сентября 2025 года. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989606038.html
https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994912418.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989601657_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_cd3abe03f965675e0436177db4cc177d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь кириллов, михаил мишустин, войска рхбз, происшествия, образование - общество, вооруженные силы рф
Россия, Игорь Кириллов, Михаил Мишустин, Войска РХБЗ, Происшествия, Образование - Общество, Вооруженные силы РФ
В России появится училище имени погибшего генерала Кириллова

В РФ откроют Саратовское училище имени погибшего начальника войск РХБЗ Кириллова

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгорь Кириллов
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Игорь Кириллов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать Саратовское училище РХБЗ и назвать его в честь погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, следует из подписанного им распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Создать федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, генерал-лейтенанта И.А.Кириллова" министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Биография Игоря Кириллова
18 декабря 2024, 11:37
Отмечается, что в училище будут преподавать по программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также вести научную деятельность.
Штатная численность нового вуза составит 1300 военнослужащих и гражданских лиц.
Распоряжение правительства предписывает создать новое училище до 1 сентября 2025 года.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом
22 января, 06:41
 
РоссияИгорь КирилловМихаил МишустинВойска РХБЗПроисшествияОбразование - ОбществоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала