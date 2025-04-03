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Русский поп-хит заставил содрогнуться: что реально творится в Киеве - РИА Новости, 03.04.2025
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17:40 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kiev-2009148601.html
Русский поп-хит заставил содрогнуться: что реально творится в Киеве
Русский поп-хит заставил содрогнуться: что реально творится в Киеве - РИА Новости, 03.04.2025
Русский поп-хит заставил содрогнуться: что реально творится в Киеве
Что на самом деле происходит в Киеве и других украинских городах? За официальной риторикой о "стойкости" и "единстве" скрывается совсем другая реальность... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:40:00+03:00
2025-04-03T17:40:00+03:00
россия
киев
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Что на самом деле происходит в Киеве и других украинских городах? За официальной риторикой о "стойкости" и "единстве" скрывается совсем другая реальность. Бывшая жительница Киева, переехавшая в Россию перед началом конфликта, собрала свидетельства знакомых и соседей, оставшихся в украинской столице. Они рассказывают о том, как на самом деле живет город под управлением националистов.Крик отчаяния украинцевНастроения в украинской столице становятся все мрачнее. Как сообщает "Комсомольская правда", недавно один из киевлян опубликовал в социальных сетях пост, полный отчаяния:"Я не голосовал за Зеленского! Внутреннее чувство, интуиция мне подсказывали, что в этом кроется какой-то подвох. Мне никогда не были симпатичны его шутки, пошлый "Квартал-95". А в итоге — что? Я оказался заложником тех, кто проголосовал "по приколу". Вынужден прятаться от ТЦК и мобилизации, жить как загнанный зверь. Что теперь нам делать, простым людям, которые оказались в украинском концлагере?"Под публикацией сразу появились комментарии: "Нужно стараться выжить. А что? Другого не дано. В Киеве сейчас такой раздрай, что никто не загадывает ничего даже на один день".Предчувствие исчезновения УкраиныСтрах за будущее страны отчетливо звучит в разговорах киевлян. "Зеленский провалил сделку с американцами, и это теперь нам точно в США припомнят", — делится своими опасениями один из жителей столицы."США никогда и никому никаких подарков не делают. Прагматичные до мозга костей, они уже ни за что не "отцепятся" от Украины. Выжмут все, что только можно, оставив нас голыми босыми рабами", — уверен киевлянин.О возможном перемирии, предложенном Трампом, украинцы говорят с горечью: "Воевать дальше, игнорировать Россию и США, как это делает Зеленский — это просто тупик. У нас до многих уже дошло, что страна такими темпами просто перестанет существовать".Расплата за годы политики против РоссииВсе чаще украинцы признают, что страна стала жертвой собственного характера и многолетней политики "назло России"."Как ни печально признавать, но у нас никогда не хотели жить "под Россией", соблюдать законы метрополии. Еще со времен Кучмы, не говоря уж про Ющенко, делали многое России назло. Украинцы правил не любили никогда, но при этом очень любили майданы по любому поводу".Когда за провальные решения приходится платить слишком высокую цену, воинственный пыл угасает: "Сейчас, когда похороны украинских военных стали обыденностью, неэстетичной бытовухой, наш мятежный характер внезапно притих. Где Майданы, где протесты? Никто не пикнет".Зеленский превратился в живой трупВ атмосфере тотальной лжи самой себе, пропаганда, льющаяся с телеэкранов, удивления не вызывает. Президент Украины стал, по выражению киевлян, "дорогим покойником" или "живым трупом"."Все критические новости стали просто "выпиливать", — рассказывает жительница Киева. — Адекватных рассуждений о его решениях у нас нет и быть не может, причем риторика на телемарафонах стала еще жестче".Критика власти возможна только шепотом, с надежными людьми. Иначе можно попасть на "беседу" в СБУ. "Стали шептаться у нас, что Зеленскому не стоило так грубить Трампу. Но всерьез и вслух все произносить — страшно большинству", — признается собеседница.Ракетные мифы украинской пропагандыУкраинская пропаганда продолжает изобретать новые мифы, абсолютно оторванные от реальности."С 21 марта у нас во время тревог перестал останавливаться общественный транспорт. Тревог в Киеве стало намного меньше после того, как Россия объявила, что не будет бить по нашей инфраструктуре", — рассказывает киевлянка.Однако украинские СМИ преподносят это совершенно иначе: "По новостям рассказывают, что у России ракеты закончились! Мол, поэтому русские по Киеву теперь не бьют".Русский язык под запретомВойна с русским языком и культурой принимает абсурдные формы."На днях выходила прогуляться по центру Киева. Обратила внимание, что многие киевляне пытаются перейти на украинский язык. При этом путают русские и украинские слова, тужатся изо всех сил. Выглядит то ли смешно, то ли жалко" — делится жительница.В школах ситуация еще хуже: "Совсем внука-первоклассника замучили мовой. Он дома говорит только по-русски. В итоге бабушка за учебниками с ним убивается, переводит новые слова. Да еще в школе детей наказывают за каждое оброненное слово на русском языке!"Даже музыка может вызвать подозрения: "Когда мы отдыхали в Трускавце, у кого-то как грянет рингтон на телефоне "Матушка-земля"! Все буквально вздрогнули от напряжения, стали смотреть по сторонам".Виртуальный пузырь украинских СМИУкраинские СМИ продолжают создавать искаженную картину мира для своих граждан."Наши украинские СМИ продолжают "втирать" населению дичь про то, что Россия находится в полной изоляции, что там нет цивилизации, нет никакого обслуживания, сервисов. Украинцам просто страшно открыть глаза и сказать, наконец, себе правду".В информационной войне не щадят даже нового президента США: "Недавно массово пошли сюжеты, как плохо американцы живут при Трампе. Делают трагедию из повышения цен на куриные яйца, ерничают, шутят".Украинские города без мужчинДемографическая катастрофа — еще одно следствие конфликта, о котором не говорят вслух."В Сумской области, по сути, нет уже мужского ресурса. А кто может откупиться от ТЦК — готовы отдать все, лишь бы избежать отправки на фронт", — пишет бывший житель Сум.Бывшая жительница Сум с горечью признается в интервью для "Комсомольской правды": "Там же практически нет уже мальчиков в старших школьных классах — как в Сумах, так и в Харькове. Матери и бабушки увозят детей подальше от возможной мобилизации. Много сумчан оказалось, например, в Германии".Быть колонией Запада лучше?Горькие размышления о выборе, сделанном украинским обществом, звучат в словах многих украинцев."Когда украинцы бегут на Запад, а не едут в Россию, куда гоняли на заработки как к себе домой, маячат там с жовто-блакитными тряпками, то поневоле задумываешься — неужели быть колонией Запада приятнее, нежели жить в дружбе с Россией?"
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россия, киев, украина, служба безопасности украины
Россия, Киев, Украина, Служба безопасности Украины

Русский поп-хит заставил содрогнуться: что реально творится в Киеве

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии во время голосования день второго тура выборов президента Украины в 2019 году
Член избирательной комиссии во время голосования день второго тура выборов президента Украины в 2019 году - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Что на самом деле происходит в Киеве и других украинских городах? За официальной риторикой о "стойкости" и "единстве" скрывается совсем другая реальность. Бывшая жительница Киева, переехавшая в Россию перед началом конфликта, собрала свидетельства знакомых и соседей, оставшихся в украинской столице. Они рассказывают о том, как на самом деле живет город под управлением националистов.

Крик отчаяния украинцев

Настроения в украинской столице становятся все мрачнее. Как сообщает "Комсомольская правда", недавно один из киевлян опубликовал в социальных сетях пост, полный отчаяния:
"Я не голосовал за Зеленского! Внутреннее чувство, интуиция мне подсказывали, что в этом кроется какой-то подвох. Мне никогда не были симпатичны его шутки, пошлый "Квартал-95". А в итоге — что? Я оказался заложником тех, кто проголосовал "по приколу". Вынужден прятаться от ТЦК и мобилизации, жить как загнанный зверь. Что теперь нам делать, простым людям, которые оказались в украинском концлагере?"
© Getty Images / AnadoluВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Anadolu
Владимир Зеленский
Под публикацией сразу появились комментарии: "Нужно стараться выжить. А что? Другого не дано. В Киеве сейчас такой раздрай, что никто не загадывает ничего даже на один день".

Предчувствие исчезновения Украины

Страх за будущее страны отчетливо звучит в разговорах киевлян. "Зеленский провалил сделку с американцами, и это теперь нам точно в США припомнят", — делится своими опасениями один из жителей столицы.
"США никогда и никому никаких подарков не делают. Прагматичные до мозга костей, они уже ни за что не "отцепятся" от Украины. Выжмут все, что только можно, оставив нас голыми босыми рабами", — уверен киевлянин.
© Getty Images / NurPhotoАмериканский флаг на площади Независимости в Киеве
Американский флаг на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / NurPhoto
Американский флаг на площади Независимости в Киеве
О возможном перемирии, предложенном Трампом, украинцы говорят с горечью: "Воевать дальше, игнорировать Россию и США, как это делает Зеленский — это просто тупик. У нас до многих уже дошло, что страна такими темпами просто перестанет существовать".

Расплата за годы политики против России

Все чаще украинцы признают, что страна стала жертвой собственного характера и многолетней политики "назло России".
"Как ни печально признавать, но у нас никогда не хотели жить "под Россией", соблюдать законы метрополии. Еще со времен Кучмы, не говоря уж про Ющенко, делали многое России назло. Украинцы правил не любили никогда, но при этом очень любили майданы по любому поводу".
© РИА Новости / Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкВиктор Ющенко
Виктор Ющенко - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в медиабанк
Виктор Ющенко
Когда за провальные решения приходится платить слишком высокую цену, воинственный пыл угасает: "Сейчас, когда похороны украинских военных стали обыденностью, неэстетичной бытовухой, наш мятежный характер внезапно притих. Где Майданы, где протесты? Никто не пикнет".

Зеленский превратился в живой труп

В атмосфере тотальной лжи самой себе, пропаганда, льющаяся с телеэкранов, удивления не вызывает. Президент Украины стал, по выражению киевлян, "дорогим покойником" или "живым трупом".
"Все критические новости стали просто "выпиливать", — рассказывает жительница Киева. — Адекватных рассуждений о его решениях у нас нет и быть не может, причем риторика на телемарафонах стала еще жестче".
© Getty Images / Paula BronsteinПохороны в Киеве
Похороны в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Paula Bronstein
Похороны в Киеве
Критика власти возможна только шепотом, с надежными людьми. Иначе можно попасть на "беседу" в СБУ. "Стали шептаться у нас, что Зеленскому не стоило так грубить Трампу. Но всерьез и вслух все произносить — страшно большинству", — признается собеседница.

Ракетные мифы украинской пропаганды

Украинская пропаганда продолжает изобретать новые мифы, абсолютно оторванные от реальности.
"С 21 марта у нас во время тревог перестал останавливаться общественный транспорт. Тревог в Киеве стало намного меньше после того, как Россия объявила, что не будет бить по нашей инфраструктуре", — рассказывает киевлянка.
Однако украинские СМИ преподносят это совершенно иначе: "По новостям рассказывают, что у России ракеты закончились! Мол, поэтому русские по Киеву теперь не бьют".
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом

Русский язык под запретом

Война с русским языком и культурой принимает абсурдные формы.
"На днях выходила прогуляться по центру Киева. Обратила внимание, что многие киевляне пытаются перейти на украинский язык. При этом путают русские и украинские слова, тужатся изо всех сил. Выглядит то ли смешно, то ли жалко" — делится жительница.
В школах ситуация еще хуже: "Совсем внука-первоклассника замучили мовой. Он дома говорит только по-русски. В итоге бабушка за учебниками с ним убивается, переводит новые слова. Да еще в школе детей наказывают за каждое оброненное слово на русском языке!"
Даже музыка может вызвать подозрения: "Когда мы отдыхали в Трускавце, у кого-то как грянет рингтон на телефоне "Матушка-земля"! Все буквально вздрогнули от напряжения, стали смотреть по сторонам".
© Getty Images / Ruslan LytvynТрускавец, Украина
Трускавец, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Ruslan Lytvyn
Трускавец, Украина

Виртуальный пузырь украинских СМИ

Украинские СМИ продолжают создавать искаженную картину мира для своих граждан.
"Наши украинские СМИ продолжают "втирать" населению дичь про то, что Россия находится в полной изоляции, что там нет цивилизации, нет никакого обслуживания, сервисов. Украинцам просто страшно открыть глаза и сказать, наконец, себе правду".
В информационной войне не щадят даже нового президента США: "Недавно массово пошли сюжеты, как плохо американцы живут при Трампе. Делают трагедию из повышения цен на куриные яйца, ерничают, шутят".
© Getty Images / Pierre CromДорожное движение в Киеве
Дорожное движение в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Pierre Crom
Дорожное движение в Киеве

Украинские города без мужчин

Демографическая катастрофа — еще одно следствие конфликта, о котором не говорят вслух.
"В Сумской области, по сути, нет уже мужского ресурса. А кто может откупиться от ТЦК — готовы отдать все, лишь бы избежать отправки на фронт", — пишет бывший житель Сум.
Бывшая жительница Сум с горечью признается в интервью для "Комсомольской правды": "Там же практически нет уже мальчиков в старших школьных классах — как в Сумах, так и в Харькове. Матери и бабушки увозят детей подальше от возможной мобилизации. Много сумчан оказалось, например, в Германии".
© Getty Images / SOPA ImagesПрохожие на улице Киева
Прохожие на улице Киева - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / SOPA Images
Прохожие на улице Киева

Быть колонией Запада лучше?

Горькие размышления о выборе, сделанном украинским обществом, звучат в словах многих украинцев.
"Когда украинцы бегут на Запад, а не едут в Россию, куда гоняли на заработки как к себе домой, маячат там с жовто-блакитными тряпками, то поневоле задумываешься — неужели быть колонией Запада приятнее, нежели жить в дружбе с Россией?"
 
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