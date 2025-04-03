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В Киеве понадеялись на пересмотр введенных пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
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12:23 03.04.2025 (обновлено: 12:26 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/kiev-2009077920.html
В Киеве понадеялись на пересмотр введенных пошлин США
В Киеве понадеялись на пересмотр введенных пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
В Киеве понадеялись на пересмотр введенных пошлин США
Введенные США пошлины на украинский импорт ударят в основном по малым производителям, Киев надеется договориться об их пересмотре, заявила в четверг министр... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:23:00+03:00
2025-04-03T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Введенные США пошлины на украинский импорт ударят в основном по малым производителям, Киев надеется договориться об их пересмотре, заявила в четверг министр экономики Украины, первый вице-премьер Юлия Свириденко. "Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%... Сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", - написала Свириденко на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Она отметила, что Украина в прошлом году экспортировала в США товаров на 874 миллиона долларов, импортировала – на 3,4 миллиарда долларов. "Наши пошлины на американские товары достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%... Мы экспортируем в США более 600 различных категорий товаров, из них 65 видов продукции — на сумму более одного миллиона долларов. Украина имеет, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выигрывают обе наши страны", - добавила Свириденко. В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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сша, украина, киев, дональд трамп, в мире
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, В мире
В Киеве понадеялись на пересмотр введенных пошлин США

Свириденко: Киев надеется договориться с США о пересмотре пошлин на импорт

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Введенные США пошлины на украинский импорт ударят в основном по малым производителям, Киев надеется договориться об их пересмотре, заявила в четверг министр экономики Украины, первый вице-премьер Юлия Свириденко.
"Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%... Сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", - написала Свириденко на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Она отметила, что Украина в прошлом году экспортировала в США товаров на 874 миллиона долларов, импортировала – на 3,4 миллиарда долларов.
"Наши пошлины на американские товары достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%... Мы экспортируем в США более 600 различных категорий товаров, из них 65 видов продукции — на сумму более одного миллиона долларов. Украина имеет, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выигрывают обе наши страны", - добавила Свириденко.
В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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