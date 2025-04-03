В Киеве понадеялись на пересмотр введенных пошлин США
Свириденко: Киев надеется договориться с США о пересмотре пошлин на импорт
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Введенные США пошлины на украинский импорт ударят в основном по малым производителям, Киев надеется договориться об их пересмотре, заявила в четверг министр экономики Украины, первый вице-премьер Юлия Свириденко.
"Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%... Сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", - написала Свириденко на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Она отметила, что Украина в прошлом году экспортировала в США товаров на 874 миллиона долларов, импортировала – на 3,4 миллиарда долларов.
"Наши пошлины на американские товары достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%... Мы экспортируем в США более 600 различных категорий товаров, из них 65 видов продукции — на сумму более одного миллиона долларов. Украина имеет, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выигрывают обе наши страны", - добавила Свириденко.
В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.