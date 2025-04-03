Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам, заявили в МИД
Захарова: Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары наносятся с применением западных вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью в этом самом своем стремлении любой ценой сорвать... начавшийся российско-американский диалог. Для этого они используют откровенно террористические методы, нанося практически ежедневно удары по энергообъектам России", - заявила Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что такие удары "носят исключительно провокационный и демонстративный характер".
Она отметила, что за период действия моратория с 18 марта было зафиксировано более 30 ударов по российским объектам.
"Важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западных вооружений", - добавила она.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.