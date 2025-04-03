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Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам, заявили в МИД - РИА Новости, 03.04.2025
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11:37 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kiev-2009066185.html
Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам, заявили в МИД
Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам, заявили в МИД - РИА Новости, 03.04.2025
Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам, заявили в МИД
Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:37:00+03:00
2025-04-03T11:37:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары наносятся с применением западных вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью в этом самом своем стремлении любой ценой сорвать... начавшийся российско-американский диалог. Для этого они используют откровенно террористические методы, нанося практически ежедневно удары по энергообъектам России", - заявила Захарова на брифинге. Захарова отметила, что такие удары "носят исключительно провокационный и демонстративный характер". Она отметила, что за период действия моратория с 18 марта было зафиксировано более 30 ударов по российским объектам. "Важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западных вооружений", - добавила она. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250402/udary-2008869169.html
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в мире, россия, киев, украина, мария захарова, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Дональд Трамп
Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам, заявили в МИД

Захарова: Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары наносятся с применением западных вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью в этом самом своем стремлении любой ценой сорвать... начавшийся российско-американский диалог. Для этого они используют откровенно террористические методы, нанося практически ежедневно удары по энергообъектам России", - заявила Захарова на брифинге.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Песков: Киев не соблюдает мораторий об ударах по энергоинфраструктуре
2 апреля, 13:12
Захарова отметила, что такие удары "носят исключительно провокационный и демонстративный характер".
Она отметила, что за период действия моратория с 18 марта было зафиксировано более 30 ударов по российским объектам.
"Важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западных вооружений", - добавила она.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты
1 апреля, 11:35
 
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