https://ria.ru/20250403/kiev-2009066185.html

Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам, заявили в МИД

Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам, заявили в МИД - РИА Новости, 03.04.2025

Киев целенаправленно бьет по российским энергообъектам, заявили в МИД

Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:37:00+03:00

2025-04-03T11:37:00+03:00

2025-04-03T11:37:00+03:00

в мире

россия

киев

украина

мария захарова

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары наносятся с применением западных вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью в этом самом своем стремлении любой ценой сорвать... начавшийся российско-американский диалог. Для этого они используют откровенно террористические методы, нанося практически ежедневно удары по энергообъектам России", - заявила Захарова на брифинге. Захарова отметила, что такие удары "носят исключительно провокационный и демонстративный характер". Она отметила, что за период действия моратория с 18 марта было зафиксировано более 30 ударов по российским объектам. "Важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западных вооружений", - добавила она. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250402/udary-2008869169.html

https://ria.ru/20250401/minoborony-2008595070.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, мария захарова, владимир путин, дональд трамп