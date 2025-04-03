https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009214565.html

Хинштейн назвал число вывезенных с освобожденных территорий Курской области

Хинштейн назвал число вывезенных с освобожденных территорий Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

Хинштейн назвал число вывезенных с освобожденных территорий Курской области

С освобожденных территорий курского приграничья с начала массового продвижения российских войск вывезли 709 человек, в том числе 18 детей, сообщил врио... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T21:44:00+03:00

2025-04-03T21:44:00+03:00

2025-04-03T22:48:00+03:00

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КУРСК, 3 апр — РИА Новости. С освобожденных территорий курского приграничья с начала массового продвижения российских войск вывезли 709 человек, в том числе 18 детей, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Семьсот девять человек, в том числе 18 детей, были вывезены с освобожденных территорий с начала массового продвижения наших войск начиная с 12 марта. В их числе — и 25 жителей, которые вернулись с территории Украины", — написал он.Во время возращения домой мирные жители не пострадали. "Все, кто нуждался в медицинской помощи (74 человека), были благополучно доставлены в областные медучреждения (преимущественно в Курскую областную клиническую больницу). Сейчас на лечении остаются 18 человек", — добавил врио главы региона. Как отметил Хинштейн, из 709 жителей приграничья 290 человек поселили в пунктах временного размещения в регионе, а 419 граждан забрали их родные и близкие."Все люди, которых эвакуируют из приграничья, осматриваются медиками, психологами, им оказывается необходимая юридическая помощь, выдаются вещи первой необходимости, гуманитарные наборы, помогаем оформить все полагающиеся меры поддержки. Никто из наших граждан не остается без внимания!" — добавил врио губернатора.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка.

https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html

https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009135981.html

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курская область, украина, россия, александр хинштейн, общество, суджа, вооруженные силы украины